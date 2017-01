Gespenster aus der Flasche

1 von 1 1 von 1

Der Herbst war bereits weit fortgeschritten. Nicht nur, dass der Sturm den Bäumen ihr goldgelbes Laubwerk bereits entrissen hatte, nein, auch die Gasthöfe reduzierten ihr Angebot. Übernachtungsmöglichkeiten insbesondere in kleineren Ortschaften erhielt man nur noch durch einen glücklichen Umstand. Ein kunstvolles gearbeitetes Schild wies das altehrwürdige Fachwerkhaus als Gasthof aus.

Übernachtung? Eigentlich haben wir bereits geschlossen, meinte dann auch die Wirtin, aber sie würde eine Ausnahme machen. Dennoch verwunderte ihre Frage, ob wir zum Abendessen einen Tisch reservieren möchten; das Restaurant sei gut besucht. Erstaunlich. Dann muss die Küche wohl sehr gut ein. War sie auch. Am Abend ausgebuchte Tische. Die Gästeschar verflüchtigte sich jedoch alsbald nach dem Essen. Wir blieben übrig. Dann wurde es sehr ruhig im Haus. Unheimlich ruhig. Eine entfernte Tür fiel leise knarrend ins Schloss. Die Nacht kam, und vorbei war es mit der Ruhe, nur das Unheimliche blieb.

Der anfangs leichte Wind fischte auf. Er fegte inzwischen nur so durch das Geäst der Bäume und rauschte wie eine heftige Brandung. Zum Sturm angeschwollen nahm er sich die leeren Mülltonnen vor und ließ sie kreuz und quer über über den Hofplatz rumpeln. Stuhl- und Tischabdeckungen wurden abgerissen und knatterten jetzt wie Flaggenfetzen an einem Mast. Die offenen Fensterläden rüttelten an ihren Haken während Regentropfen ein Trommelsolo auf den Scheiben hinlegten. Das Gebälk stöhnte, als würde eine Horde Gespenster das Haus erstürmen wollen. Waren da nicht etwa Schritte zu hören? Kann nicht sein. Die Haustür war doch abgeschlossen. Das hellwache Horchen auf das rätselhafte Knarren und Ächzen im Haus vertrieb jeden Schlaf. Nur ein leichter Dämmerschlaf blieb für den Rest der Nacht übrig.

Der nächste Morgen kam mit windstillem Sonnenschein. Und mit dem Frühstück servierte unsere Wirtin uns sogleich die Neuigkeit, was in der vergangenen Nacht geschah ... So etwas hätte sie noch nicht erlebt. Als sie heute früh ins Gasthaus gekommen sei, stand die Haustür offen ... da war jemand ... im Haus – er war gestern nach einer Feier im Dorf heimwärts gekommen‚ ziemlich betrunken vor dem Gasthaus angekommen, glaubte er, zuhause zu sein‚ dann war er vierfüßig die Treppe hochgeschlichen ... habe sich dort oben im Flur ausgezogen ... seine Sachen säuberlich auf dem Fußboden abgelegt ... und sich in das vor unserer Zimmertür abgestellte Gitterbettchen für Kleinkinder gezwängt.

Zusammengekrümmt und friedlich schlummernd, so fand unsere Wirtin den ausgewachsenen Mann dort morgens vor. Sie habe ihn gedrängt, sich ganz leise anzuziehen - ehe wir etwas merkten. Dann habe sie ihn nach Hause geschafft.

Ob wir denn gut geschlafen hätten? Mir fiel dazu nur der Gespenster-Film „Das Wirtshaus im Spessart“ ein. Hier war es kein Film, und das Wirtshaus lag auch nicht im Spessart, sondern am Steinhuder Meer.

Dort gibt es sie also doch noch, die Gespenster - aus der Flasche.





von Gernot Kühl

erstellt am 04.Jan.2017 | 06:21 Uhr

