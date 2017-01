Die Rückkehr der Schlaghose : Ganz nah am Original: ABBA-Tribute-Show

vergrößern 1 von 5 Foto: Baruschke (2) 1 von 5







Eckernförde | Zwischen den Jahren gibt es endlich genügend freie Zeit, etwas für Leib und Seele zu tun. Die Ü50 Generation kam am Silvester-Vorabend zumindest kulturell auf ihre musikalischen Kosten, denn in der Stadthalle feierten die großen ABBA-Hits ein Comeback.

Der Tourmanager der Musikshow „A Tribute to ABBA“ Peter Seeber sagte: „Bis Ende Januar ist die neunköpfige Truppe auf Tour. Zu den Künstlern zählen neben den vier Sängerinnen und Sängern auch das ehemalige ABBA-Bandmitglied Janne Kling, zwei Tänzerinnen, ein Schlagzeuger und ein Bassist.“

Die Bühnenshow in der Stadthalle entführte ein von Anfang an begeistertes Publikum auf eine Zeitreise in die 70er Jahre und erzählte auf musikalische Weise die spannende Erfolgsgeschichte einer der legendärsten Gruppen der Pop-Geschichte überhaupt. Der Start gelang an diesem Abend mit dem für ABBA wohl bedeutendsten Hit „Waterloo“ – immerhin hatten die Schweden damit 1974 den Eurovision Song Contest gewonnen.

Der Einladung des Keyboarders Benny alias Nikolaj Löffler zum Mittanzen und Mitsingen folgte die ABBA-Fangemeinde bei den nachfolgenden Hits nur zu gern. Ganze Strophen wurden vom Publikum mitgesungen, es wurde stehend mitgeklatscht und künstliche Handy-Lichter flackerten bei bekannten Titeln wie „Fernando“ auf. Die Vorstellung des einstigen ABBA-Saxophonisten Janne Kling ging leider etwas im Laufe der Show verloren, sicher hätte sich der ein oder andere Zuschauer noch ein paar Anekdoten gewünscht. So erfuhr das Publikum, dass Janne Kling meistens nur als Studiomusiker beschäftigt war und er die in „Fernando“ von ihm gespielte Flöte zufällig in Stockholm für einen Euro gekauft hatte.

Unter den beiden Sängerinnen hob sich die Hamburgerin Nathalie Tineo als Anni-Frid hervor, Julia Goldstern entsprach mit ihren blonden Haaren der Original Agnetha, konnte allerdings erst mit dem Titel „The winner takes it all“ richtig überzeugen. Vor der Pause wurde mit „Super Trouper“ ein wahres Feuerwerk an Begeisterung in der Stadthalle entfacht. Einen wesentlichen Beitrag leisteten dabei die beiden Tänzerinnen der Tanzformation „Dancing Queens“ aus Schweden, die den ganzen Abend über bewundernswerte Leistungen zeigten.

Manfred und Angelika Stapelfeldt aus Eckernförde waren mit der Musikshow mehr als zufrieden. „Die Musik von ABBA begeistert immer wieder, wir sind nur über die freien Plätze heute Abend hier in der Stadthalle erstaunt. Die Künstler spielen und singen alle live, und das ist heutzutage eher außergewöhnlich. Schade für alle, die diese Vorstellung verpasst haben.“

Im zweiten Teil nach der Pause setzte sich der bunte Reigen an ABBA-Hits fort, es folgten bekannte Disko-Titel wie „Gimme! Gimme!“ oder „Voulez Vous“. Bei „I have a dream“ bewies das Publikum seine Textsicherheit und übernahm die letzte Strophe singend als großer Background Chor. Lebhafter ging es dann bei „Honey Honey“ weiter und beim Welthit „Dancing Queen“ fühlte sich jeder der zumeist über 50-Jährigen in seine Disko-Zeit zurückversetzt. Bevor „Thank you for the music“ den Abschluss bildete, bewies Janne Kling in einer Soloeinlage sein Jazz-Talent auf seinem Saxophon.

Alles in allem war die Show „A Tribute to ABBA“ für die Fans der Popband ein gelungener Abend mit den bekanntesten, live interpretierten Titeln - das Original allerdings ist und bleibt einzigartig.





von Petra Baruschke

erstellt am 02.Jan.2017 | 06:15 Uhr

