Bücherei : Für jedes Alter das passende Buch

1 von 1 Foto: dis 1 von 1

Barkelsby | Krimis, Thriller, Liebesromane und Fantasy – gute Bücher sind gefragt, das stellt Stefanie Fromm, Leiterin der Fahrbücherei Barkelsby, beim Blick auf die Statistiken des Vorjahres fest. Besonders beliebt sind lokale Krimis. Ob Nordsee-, Ostsee- oder Kiel-Krimi, die Leser reizt es, die Orte der Handlung zu kennen oder aber später dort vorbei zu fahren, berichtet Fromm von ihren Erfahrungen. Ganz vorne in der Gunst der Leser sind auch Krimis von Nele Neuhaus, aber auch Charlotte Link und Nora Roberts. Am besten seien die Bücher, bei denen das Ende überraschend ist, die Dramaturgie der Geschichte Wendungen bereit hält, sagt Fromm.

Insgesamt stieg die Zahl der aktiven Leser im Vorjahr auf 2286 gegenüber 2241 im Jahr 2015. Gestiegen ist auch die Zahl der Titel, die über die Onleihe der Bücherei ausgegeben werden. Sie liegt jetzt bei 2727 gegenüber 2706 in 2015. Unter dem Strich ist allerdings die Zahl der Entleihungen in den 36 Vertragsgemeinden im Altkreis Eckernförde auf rund 93 000 von 97 000 gesunken. Über die Gründe kann Fromm nur rätseln. Vielleicht liege es am Wechsel in der Leitung der Station im Herbst. Das Ausleihverhalten der Leser ist stark geprägt durch die persönliche Ansprache. Da sie aber noch nicht alle Leser kennt und ihnen so auch noch nicht allen die bevorzugten Bücher auf die Ausleihtouren des Busses zusammenstellen kann, könnte die Gesamtzahl der Ausleihen etwas gesunken sein. Aber Fromm ist zuversichtlich, dass die Entleihungen in diesem Jahr wieder steigen. Hoffnung setzt sie auf die gestiegene Zahl der aktiven Leser, die das Angebot in dem Bus verstärkt nutzten. Der Bestand liegt fast unverändert bei über 23 000, wobei rund 1960 Neuanschaffungen 2500 Titellöschungen gegenüber stehen.

Sehr gut entwickelt hat sich die Nutzung von Seniorenboxen. Im Vorjahr wurden probeweise die Boxen mit Spielen, Hörbüchern und Büchern angeboten. In diesem Jahr werden zwei Senioreneinrichtungen regelmäßig angefahren. Und auch die Nachfrage nach den Wissensboxen für die Grundschulen, ist ungebrochen, sagt Fromm. Fast jede Grundschule im Altkreis werde angefahren. Viele Lehrer würden auch ganz bewusst von ihren Schülern erwarten, dass sie für ihre Ausarbeitungen Bücher nutzen. Auf Wunsch kann die Fahrbücherei auch Boxen zu speziellen Themen zusammenstellen. „Ein Anruf und etwas Vorlauf reicht“, sagt Fromm. Sie möchte den Kontakt und den Austausch mit den Schulen und auch den Kindertagesstätten ausbauen. „Je früher Kinder an Bücher herangeführt werden, desto besser“, sagt Fromm. Je später Kinder ans Lesen kommen, desto schwerer sei es, sie zu begeistern. Und daher bemüht sich Fromm und ihr Team im Bus der Fahrbücherei die Kindergruppen und Klassen optimal zu betreuen. Jeder soll das Buch, Hörspiel oder auch Spiel finden, Was ihm Spaß macht.

Jedes Alter habe seine bevorzugten Themen. Für junge Familien sind es oft Vorlesebücher oder Bilderbücher, Kita-Kinder greifen gerne zu Büchern über Feen und Piraten. Bei Grundschülern sind bei den Mädchen vor allem Pferdebücher, Conny und Bücher in Pink mit Glitzer beliebt. Für sie gibt es ein extra Regal. Für Jungs stehen Titel, Spiele und Hörbücher zu Star Wars, zu den „???“ und auch der Reihe „???“-kids ganz oben auf der Wunschliste.

Während der Boom der Vorjahre bei den Fantasy-Romanen nachlässt, gehören die Harry-Potter-Werke unverändert zu den Dauerbrennern. Fromms Geheimtipp ist das Buch zum Harry Potter Theaterstück. Groß im Kommen sind historische Romane, Biografien (besonders gefragt von Helmut Schmidt) und auch Bücher, in denen Vorgenerationen aus ihrer Kindheit berichten. Ob Vorkriegs-, Kriegs- oder Nachkriegsgeneration, es interessiert die Leser zu erfahren, wie ihre Großeltern und Eltern groß wurden, was sie erlebten. Eine Besonderheit sind Veröffentlichungen von Briefen aus der Zeit, in denen ganz normale Menschen von ihren Erfahrungen berichten. „Bücher bleiben aktuell“, da ist sich Fromm sicher. Und wenn mal ein Buch nicht da ist – vorbestellen und es wird geliefert.

von Dirk Steinmetz

erstellt am 31.Jan.2017 | 06:18 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen