Eiskaltes Vergnügen : Frierend in das neue Jahr

vergrößern 1 von 4 Foto: Hallstein (3) 1 von 4





Seit etlichen Jahren gilt sie als Auftaktveranstaltung in Eckernförde - das Anbaden am Neujahrstag. So auch in diesem Jahr, als rund 50 Hartgesottene in Badezeug unter Beifall von 300 Schaulustigen in die nur 7 Grad warme Ostsee stürmten. „Auf mein Signal geht es los“, verkündete Renate Horst (74), schon Urgestein zur Veranstaltung. Hüpfend, Arme kreisend und schlagend, wärmende Bademäntel sind schon abgelegt, warten die Teilnehmer auf ihr Signal. Mehr und mehr Neujahrspaziergänger gesellen sich trotz einsetzenden Regens zu den Umstehenden, um das Schauspiel zu erleben. Dann bringen ich alle Teilnehmer in Stellung, machen sich gegenseitig Mut und – rennen, kreischend vor Begeisterung, los, während das Wasser von den schnellen Schritten mehr als kopfhoch aufspritzt. „Nur so merkt man die Kälte nicht“, wissen die Eingeweihten. Viele bekannte Gesichter aus den Vorjahren aber auch „Ersttäter“ wie Pascal Pauli (14) waren mit dabei. Er wurde von Pflegevater Lutz Berlewski überredet, der nach dem Motto „rein, runter, raus“ schon zum siebten Mal anbadet.

Eher aus einer Laune heraus seinerzeit von Heinz Huber aus Eckernförde initiiert, gehört das Anbaden seit gut zehn Jahren in Eckernförde mit wechselnder Teilnehmerzahl dazu. Haben manche der warm angezogenen Zuschauer möglicherweise Mitleid mit den Teilnehmern, sehen diese es eher von der sportlichen Seite. Wer regelmäßig dabei ist, sei abgehärtet und lass die Temperatur irgendwann vergessen. Dies steht auch auf dem Tagesplan von Eva Zurawska aus Schilksee. Die 76-Jährige ist nicht nur einer der ältesten Teilnehmer, sondern geht seit gut 15 Jahren, egal zu welcher Jahreszeit, täglich in der Ostsee schwimmen. Regelmäßige Partnerin dabei ist Gundi Görz (53) aus Altenholz, für die das Bad in der Ostsee seit fünf Jahren zum Programm gehört.

Schnell sind die Teilnehmer wieder aus dem Wasser, nicht jeder will die warme Dusche, die im Meerwasserwellenbad für diese Aktion im Anschluss zur Verfügung steht. Eher geht da die heiße Suppe oder der warme Punsch, um den Körper von innen her aufzuwärmen. „Ein schönes Event“, war man sich einhellig der Meinung, die warmen Duschen im Gegensatz zu den „kalten“ Anfängen“ ließ die Daumen der Teilnehmer nach oben gehen.







Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen