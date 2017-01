FOLKKONZERT „the SALLY GARDENS“ : Folk pur: Rauchige Stimmen und irisches Lebensgefühl

1 von 1 Foto: karkossa-schwarz 1 von 1

Beste Irish- Folk-Musik mit dem Charme und dem Herzblut der grünen Insel in der irischen See – präsentiert von deutschsprachigen Musikern, die in drei Nationen leben, Deutschland, Dänemark und in der Schweiz – ist das möglich? Es ist. Mittlerweile ist die Siegfried-Werft ihr Wohnzimmer in Eckernförde und entsprechend authentisch verhalten sich die Musiker der Band „The Sally Gardens“ . Seit über zehn Jahren tritt die Gruppe stets Ende Januar in der ehemaligen Bootswerft auf und darf sich im Ostseebad jedes Mal auf eine feste Fangemeinde freuen. So auch am vergangenen Wochenende: Eine ausverkaufte Hütte an zwei Abenden erwartete die Schwestern Sabine Brennwald (39, Bassgitarre) und Betti Engel (41, Gitarre), den Drummer Beat Engel (40) und Benni Haiberg (46, Gitarre, Mandoline und Flöte).

Rund 330 Folkfans erlebten am Freitag und Sonnabend einen Auftritt der vier Musiker mit Kultstatus. Lässig und beschwingt, stets einen lockeren Spruch von Sabine oder Betti auf den Lippen, oft mit einer herrlich kurzen Antwort von Benni pariert – der Auftritt von „Sally Gardens“ machte einfach Spaß. Schnell ließ sich das Publikum, überwiegend zwischen Mitte 30 und Mitte 50, von der guten Laune anstecken. Traditionelle irische und schottische Folksongs wurden neu arrangiert und fetzig gespielt – da wippte nahezu jeder Fuß auf dem Boden. Keine halbe Stunde nach Konzertbeginn schunkelten die Zuschauer, Frauen wie Männer, einträchtig miteinander.

Für die Atmosphäre und die gute Stimmung waren hauptsächlich die beiden Schwestern mit ihren rauchigen Stimmen verantwortlich. Vor allem Betti „mit der rauchigsten Whiskystimme in der nördlichen Hemisphäre“, wie Sabine die Röhre ihrer Schwester bezeichnete. Das Gefühl, in einem irischen Pub bei einem Glas Guiness zu sitzen, Musik zu hören und Freunde zu treffen, hätte nicht anders sein können als am Sonnabend in der Siegfried-Werft. Ursprünglich stammt die Band aus Rostock. Dort wohnt aber nur noch Sabine Brennwald, während Betti und ihr Mann Beat am Bodensee in der Schweiz leben und es Benni Haiberg nach Dänemark gezogen hat. „Wie wir eigentlich proben? Wir schicken uns die Proben per Mail zu“, witzelte Sabine. Und das scheint bestens zu klappen. Gefühlvolle Balladen wechselten mit mitreißenden Folksongs und luden zu tiefen Blicken ein. Zu romantisch wurde es nie – dafür sorgten witzige Kommentare: „Soll ich ’nen Boiler holen“, fragte Benni, der auf der Mandoline und an der Flöte unschlagbar war. Für das Schreiben der Texte ist Betti zuständig. Sie hat auch „Wir Kinder des Nordens“ geschrieben – und das am Bodensee, wie sie selbstironisch sagte. Mit „Gefunden“ wurde das begeisterte Publikum nach über drei Stunden in die Nacht entlassen. „Bis nächstes Jahr Ende Januar“, versprach Betti Engel, „Eckernförde gehört in unser festes Programm.“

>

Wer den Auftritt verpasst hat, hat am 4. März bei der Irish Folk Nacht in Schenefeld (bei Itzhoe) die Gelegenheit

,

die Band zu sehen.

von Susanne Karkossa-Schwarz

erstellt am 31.Jan.2017 | 05:22 Uhr