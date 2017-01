Männer bleiben aussen vor : Flohmarkt von Frauen für Frauen

vergrößern 1 von 3 Foto: baruschke (2) 1 von 3

Eckernförde | Bereits zum dritten Mal verwandelten sich die Räume der Akademie Dampsoft auf Carlshöhe zum Treffpunkt für kauf- und stöberfreudige Frauen und Mädchen. Ob nun alleine, mit der Freundin, Mutter oder Tochter – viele Besucherinnen hatten bereits kurz nach Öffnung um 11 Uhr für ein „volles Haus“ gesorgt.

Organisatorin Verena Weißgerber von der Akademie Dampsoft stellte erfreut fest: „Bereits wenige Sekunden nach Bekanntgabe des Termins waren die 40 verfügbaren Ausstellerplätze vergeben. Obwohl wir in diesem Jahr zwei weitere Räume zur Verfügung stellen konnten, konnten dennoch nicht alle Interessentinnen berücksichtigt werden.“

Auch in diesem Jahr wurden die Standplätze zum Mietpreis von 16 Euro pro Tisch (ungefähr sechs Quadratmeter) wieder ausschließlich an Frauen und Mädchen vergeben, Männer waren lediglich als Begleitpersonen oder in Beraterfunktion erlaubt. Im Eingangsbereich ließen es sich deshalb einige der männlichen Begleiter an einem Stand bei Kaffee und Kuchen, Sekt oder Saft gut gehen, während sich die bessere Hälfte durch die vollen Reihen schob, um unter dem riesigen Angebot an Kleidern, Pullis, Röcken, Jeans, Schuhen oder Accessoires etwas zu entdecken.

Die meisten Ausstellerinnen kamen aus Eckernförde, aber auch aus der Umgebung des Ostseebades, wie Kappeln und Damp wurden reichlich Anmeldungen registriert. So beispielsweise von Pia Felsberg (18) aus Kappeln, die bereits zum zweiten Mal an diesem speziell ans weibliche Geschlecht gerichteten Event teilnahm. Sie war schon am späten Vormittag mit dem großen Kaufinteresse an ihren Jeans, Kleidern und Mänteln zufrieden und stellte fest, dass dieses Mal ein noch viel stärkerer Andrang herrschte als beim vorangegangenen Mädels-Flohmarkt im Mai 2016. Auch die Besucherinnen hatten keine langen Anfahrtswege gescheut. Jasmin Berger aus Damp hatte etwasInteressantes beim Schauen und Stöbern auf dem Auslagentisch von Pia Felsberg entdeckt. Nach mehr oder weniger erfolgreicher Schnäppchenjagd konnte jede Frau noch vor dem Heimweg ein kosmetisches Wohlgefühl entdecken: Bei Visagistin, Hautpflege- und Kosmetikberaterin Carina Klusmann-Nath aus Arnis gab es kostenlose Make-up Tipps und eine entspannende Handmassage. Bei den derzeitigen Temperaturen war das genau das Richtige, bevor die Hände wieder in den dicken Handschuhen verschwinden mussten. Natürlich ist bereits jetzt der nächste Mode-Flohmarkt nur für Frauen und Mädels in der Planung. Terminlich ist Verena Weißgerber als Leiterin der Akademie Dampsoft dabei an die vorlesungsfreien Zeiten gebunden, denn regulär finden hier Weiterbildungen für Physio- und Ergotherapeuten, Heilpraktiker und andere Fachleute aus den medizinisch-therapeutischen Berufsgruppen statt.



Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen