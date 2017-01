Gaehtjestrasse : „Es gibt keine Zusage, dass es so bleibt“

vergrößern 1 von 4 Foto: Peters 1 von 4





Eckernförde | Die Gaehtjestraße in Eckernförde soll neu bebaut werden. Pflanzhügel weg, dafür Häuser an die Wasserkante – so sieht es die Planung für die Nooröffnung vor, so will es die Politik. Das Gegenteil wollen die Initiatoren des Bürgerentscheids am 5. Februar, nämlich keine Bebauung. „Dafür haben bei der Sammlung zum Bürgerbegehren über 3100 Leute unterschrieben“, sagt Dr. Falk Buettner, neben Ursula Wedler und Wolfram Splittgerber einer der Initiatoren des Bürgerentscheids.

Dabei hat sich etwas bewegt in letzter Zeit: Nach derzeitigen Überlegungen besteht die Bebauung aus drei Häusern mit einer Traufhöhe von sieben Metern, dazwischen Sichtachsen zum Hafen. „Nur“, sagt Dr. Falk Buettner: „Es gibt keine schriftliche Zusage, dass es dabei bleibt.“ Bürgervorsteherin Karin Himstedt hat in einem Schreiben bestätigt, dass es sich bei der in der Ratsversammlung am 15. Dezember gezeigten Visualisierung um eine „mögliche Variante“ und nicht um eine „verbindliche Bauleitplanung“ handele. Seine Befürchtung: Sollte es beim Bürgerentscheid zu einer Mehrheit für die Bebauung kommen, kann sich diese in ihrer Planung wieder verändern.

Das Argument, dass mit einer Nichtbebauung der Gaehtjestraße Fördergelder verloren gehen, weil die Bebauung zu den wesentlichen Planungszielen gehört, wollen die Initiatoren nicht gelten lassen. Buettner: „Ausgangslage für unser Bürgerbegehren ist die Antwort des Bürgermeisters auf unseren offenen Brief vom 13. Juni 2014, zu den wesentlichen Planungszielen gehöre die Herstellung der Wasserfläche und die Anpassung der Straßenverkehrsflächen. Von der Bebauung der Gaehtjestraße ist da nicht die Rede.“ Es gelte noch immer die Faktenlage aus dem Jahr 2012 auf Basis des Flächennutzungsplans und des B-Plan-Entwurfes. „Die Gaehtjestraße wurde erst im Nachhinein zu einem wesentlichen Planungsziel erklärt.“

Auch die Verkehrsführung der Gaehtjestraße beschäftigt die Initiatoren: Nach der bestehenden Planung muss sie „leicht geändert“ werden, um eine ausreichende Gebäudetiefe zu ermöglichen. „Auf der Skizze ist eine zweispurige Fahrbahn zu erkennen“, so Buettner. Erst in der letzten Zeit ist davon die Rede, dass es weiterhin eine Abbiegespur zum Vogelsang geben soll. Alle Änderungen wie diese seien auf Druck der Initiatoren entstanden.

Die Rolle einer außerparlamentarischen Opposition haben sie nach eigener Aussage nie angestrebt. „Wir wurden dort hineingezwungen.“ Anfangs hätten sie noch Vorschläge für eine Bebauung unterbreitet: eine kleine Werft, eine Segelmacherwerkstatt und einen Bürgersaal. Doch sie seien in der Einwohnerversammlung im Juni 2015 von Bürgervorsteherin Karin Himstedt nicht berücksichtigt worden. Buettner: „Mit der Begründung, es seien dort keine Vorschläge eingegangen, was nicht stimmt.“

Gelitten hat das Vertrauen, „auch weil Informationen aus dem Rathaus absichtlich zurückgehalten werden“, sagt Thomas Lilie von der Bürgerinitiative „Bauen in Eckernförde“, der sich sein Recht auf Informationszugang vor Gericht erstreiten musste (siehe EZ vom 29.10.). „Auch hat die Bürgervorsteherin im Jahr 2016 keine Einwohnerversammlung einberufen, so wie es ihre Pflicht gewesen wäre.“ Diesen Unmut über die Baupolitik der vergangenen Jahre hätten sie an ihren Infoständen von vielen Bürgern erfahren.

Gegen den Vorwurf, mit manipulierenden Bildern zu arbeiten, verwahren sie sich. Buettner: „Wir haben unsere Skizzen genau berechnet und nicht Bilder aus der Vogelperspektive gezeigt, bei denen alle Gebäude kleiner wirken.“ Manipulativ sei stattdessen, wenn die Bürgervorsteherin über Sozialwohnungen an der Nooröffnung spreche, obwohl die Rede von der Gaehtjestraße sei, wo kein Sozialbau entstehen solle. Dennoch rufen sie zur Zusammenarbeit auf. Ursula Wedler: „Wer gute Argumente hat, sollte das Gespräch mit den Bürgern suchen und sich freuen, wenn sich diese engagieren. Oft genug werden die Bürger ja dazu aufgerufen.“ Bei der Einwohnerversammlung am 31. Januar dürfen sie nicht aufs Podium. „Da stellen nur Politik und Verwaltung ihre Ideen vor, und wir sitzen im Publikum“, so Thomas Lilie.

von Arne Peters

erstellt am 25.Jan.2017 | 06:16 Uhr