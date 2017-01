Neue Pläne : Eine neue Stadthalle für einen Euro

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Eckernförde | Der frühere Ratsherr des Bürger-Forums, Dr. Reinhard Jentzsch, hat gestern 25 der 27 Mitglieder der Ratsversammlung – bei zwei Ratsmitgliedern war ihm wegen fehlender Briefkastenbeschriftung keine Zustellung möglich – per direktem Briefeinwurf angeschrieben und ihnen einen Vorschlag für einen Neubau der Stadthalle zukommen lassen. Er habe Kontakt zu einem Hotelinvestor, der die Stadthalle für einen symbolischen Preis von einem Euro kaufen, sie abreißen und durch einen viergeschossigen Neubau mit Stadthalle und einem 930 Quadratmeter großen Konzertsaal, zwei Hoteletagen und einer Penthouse-Ebene ersetzen möchte. Die Stadt würde sämtliche Sanierungkosten von derzeit rund 3,5 Millionen Euro sowie die jährlichen Unterhaltskosten von rund 500 000 Euro sparen, argumentiert Jentzsch in dem unserer Zeitung vorliegenden Schreiben für seine Lösung.

Der Zeitpunkt des Vorschlags einen Tag vor der Einwohnerversammlung zum Thema Stadthalle ist nicht zufällig gewählt. Denn allein die für den Fall des Weiterbetriebes der über 40 Jahre alten Stadthalle dringend erforderliche, umgehend durchzuführende Sanierung der Attika würde die Stadt rund 600 000 Euro kosten. Derzeit werden die gesamten Sanierungskosten auf rund 3,5 Millionen Euro inklusive der Attika geschätzt, wobei nicht auszuschließen ist, dass beim Öffnen der Seitenflächen noch weitere Schäden an den inneren Betonbauteilen zum Vorschein kommen und sich die Kosten erhöhen könnten.

Der im Kreise seiner früheren kommunalpolitischen Kollegen nicht unumstrittene Reinhard Jentzsch wirbt in seinem Brief im Interesse der Stadt um eine unvoreingenommene Bewertung seines Vorschlages. Derzeit würden nur zwei Lösungen debattiert:

1. Der Abriss der Stadthalle und Neubau mit einer Kostenschätzung von 12,5 Millionen Euro. Selbst bei einem Verkauf des jetzigen Stadthallengeländes übersteigt dieser Lösungsansatz die städtischen Finanzen, so Jentzsch.

2. Die Sanierung des Objekts. Geschätzte Kosten: 3,53 Mio. Euro („wahrscheinlich mehr, da nicht alle Schäden am Gebäude sicher ermittelt werden konnten“), „mit dem Ergebnis, dass wir weiterhin ein unschönes Gebäude haben, das die Bürger nie wirklich geliebt haben, halt ein Zweckbau aus den 70er-Jahren. Diese Problemlösung wurde in Ermangelung einer dritten Lösung beschlossen.“

Die Lösung „all unserer Probleme“ könnte für Jentzsch folgende Variante sein: „Die Stadt verkauft die Stadthalle an einen Hotelinvestor für einen Euro mit der Maßgabe, dass der Käufer der Stadt in seinem Gebäude stadthallengleiche Räume auf Dauer kostenfrei zur Verfügung stellt. Außerhalb des städtischen Belegungsplanes verfügt der Eigentümer über sein Eigentum. Das Hotel soll an dieser exponierten Lage ein Blickfang werden und Eckernförde aufwerten, zum Beispiel durch eine Bäderarchitektur, wie sie uns aus Usedom oder Binz bekannt ist. Diese Architektur bietet sich optimal für das Ostseebad Eckernförde an und würde das Stadthallengelände und die Stadt deutlich aufwerten.“ Zudem könne dringend benötigter innenstadtnaher Parkraum durch eine Tiefgarage geschaffen werden.

Jentzsch sieht unter anderem folgende Vorteile:

> Keine Sanierung eines „wirtschaftlichen Totalschadens mit ungewissem Ausgang“ – Mindestersparnis: 3,53 Millionen Euro;

>ein Gebäude, das durch seine Architektur dieses Areal deutlich aufwertet;

>weiterer (unsichtbarer) Parkraum;

>die Stadt spart jährlich 500 000 Euro Unterhaltskosten;

> „würdige Räumlichkeiten“ für zum Beispiel Konzerte in entsprechender Akustik;

>Einnahmen durch Grundsteuer;

> Schaffung von Arbeitsplätzen;

>Erfüllung der Forderung nach einem weiteren Hotel gemäß ISEK-Gutachten.

Einziger Nachteil, so Jentzsch – das Gelände wäre nicht mehr in städtischer Hand.

„Fasse ich die Vorteile zusammen, die sich finanziell für die Stadt innerhalb der nächsten zehn Jahre ergeben, so erreichen wir eine Entlastung des städtischen Haushalts von rund zehn Millionen Euro, ohne auf Stadthallenräume verzichten zu müssen“, schreibt der frühere Ratsherr. Unter Umständen werde es nötig sein, den Bebauungsplan zu verändern, um ein für den Investor rechenbares Gebäude zu erstellen.

„Ein Architekt und möglicher Investor für diese große Aufgabe stehen bereits in den Startlöchern, um mit der Stadt entsprechende Gespräche aufzunehmen. Eine erste Machbarkeitsstudie wurde von dort bereits überschlagsweise erstellt. Erste Zeichnungen des neuen Gebäudes in Anlehnung an die Bäderarchitektur wurden gefertigt, so dass eine Inaugenscheinnahme durch Sie möglich ist“, schreibt Reinhard Jentzsch den Ratsmitgliedern. Er versäumte nicht, seinen ehemaligen Kollegen „an Eides statt“ zu versichern, „dass mir durch diesen Vorstoß keine Vorteile entstehen und ich weder finanziell noch sonst wie an dem Projekt beteiligt bin“.



von Gernot Kühl

erstellt am 31.Jan.2017 | 06:28 Uhr

