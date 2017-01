Ein Name für Kinder

Es war ein sehr langer und teilweise auch steiniger Weg für die Lehrer, Eltern und vor allem für die Kinder der Gorch-Fock-Schule und der Grund- und Gemeinschaftsschule Standort Süd am Wulfsteert. Respekt für das Engagement und die Leistung, die alle Beteiligten gezeigt haben und noch zeigen müssen. Nachdem vor allem die Gorch-Fock-Eltern und -Lehrer sich anfangs mit der Entscheidung des Schulträgers, beide Grundschulen zusammenzulegen, schwertaten, beginnt jetzt eine neue Zeitrechnung – die Zeit der Sprottenschule. Ein Name, der den sechs- bis zehnjährigen Kindern eine leichte Identifikation bietet. Und auf die kommt es doch in einer Schule an. Fühlen die Schüler sich in ihrer Umgebung wohl, fällt ihnen auch das Lernen leichter. Der Name – wie flüssig er über die Lippen geht, anders als das Ungetüm Grund- und Gemeinschaftsschule Standort Süd – tut sein Übriges. Freuen wir uns auf den Satz, den wir bald von Kindern hören werden: „Wir gehen auf die Sprottenschule.“

von Susanne Karkossa-Schwarz

erstellt am 26.Jan.2017 | 06:24 Uhr