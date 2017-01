Nagelbaum am BBZ : Ein Gästebuch aus Eisen und Holz

1 von 1 Foto: Peters 1 von 1

Unter den Schmieden in Deutschland hat es Eckernförde zu einiger Bekanntheit gebracht, denn nur an sechs Berufsschulen in Deutschland können ihre Lehrlinge die überbetriebliche Ausbildung absolvieren. Das Berufsbildungszentrum (BBZ) in der Fischerkoppel ist eine davon – und genießt einen exzellenten Ruf.

Das zumindest bestätigen Jahr für Jahr die Auszubildenden, die in zwei Vier-Wochen-Blocks in den hohen Norden kommen. Einer von ihnen ist Jörg van Ooyen (32) aus Trier, der sich nach einer Metzgerlehre für den Beruf des Metallbauers mit Fachrichtung Metallgestaltung – früher Schmied – entschieden hat und heute mit seinen sechs Jahrgangskollegen in Rendsburg freigesprochen wird. „Mit 16 Jahren kommt man nicht auf die Idee, Schmied zu werden. Da muss man schon ein bisschen seine Runden gedreht haben.“ Stimmt: Viele Metallgestalter sind schon älter, wenn sie ihre Ausbildung beginnen. Der Grund dafür? „Es ist die Faszination für das glühende Eisen, das man mit Gewalt, aber auch filigran bearbeiten muss“, so van Ooyen. „Das Schmieden befriedigt die tiefsten menschlichen Bedürfnisse.“

Seine Kollegen kommen aus Frankfurt und dem Ruhrgebiet. Nur einer stammt aus Kiel. „Mein Chef hat alle seine Lehrlinge nach Eckernförde geschickt“, erzählt Jörg van Ooyen. „Hier wird sehr viel Wert auf die Praxis gelegt. Das ist nicht überall so.“ Während ihrer Berufsschulblocks sind die Auszubildenden in Ferienwohnungen untergebracht. „Das ist immer ein bisschen wie eine Kur.“

Gestern gingen die Schmiede einer alten Tradition nach: Um etwas Bleibendes zu hinterlassen, schlug jeder einen individuell gestalteten Nagel in den „Nagelbaum“ am Eingang des BBZ ein. Das geht auf einen alten Brauch zurück, nach dem Schmiede beim Verlassen eines Betriebes einen solchen Nagel am Türpfosten hinterließen. Schlange, Wacken-Hand oder einfach gedreht und verschnörkelt – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, und so ist der Baum zu einem ständig wachsenden Gästebuch geworden.

Ihn haben die Lehrer Heiner Marten und Nils Winderlich im Jahr 2005 aufgestellt. Heiner Marten hat den Ruf des BBZ in Eckernförde unter den Schmieden in Deutschland begründet, sein Tod im vergangenen Jahr hat eine große Lücke hinterlassen. Heute unterrichten Lejf Kock und Benjamin Petzel am BBZ.

21.Jan.2017

