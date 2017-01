SSW : Ein Ausschussvorsitz und zwei Jahre Christiansen

1 von 1 Foto: Peters 1 von 1

Der SSW setzt auf Kontinuität. Gegen einen Wandel an der Spitze des Ortsverbandes hätte der Vorsitzende Christoph Christiansen zwar nichts gehabt, doch wolle man angesichts der Kommunalwahl 2018 Beständigkeit zeigen, sagte er und kandidierte bei der Jahreshauptversammlung am Mittwochabend erneut für das Amt. Und die knapp 20 Mitglieder wählten ihn geschlossen für die nächsten zwei Jahre wieder. Auch seine Stellvertreterin Susanne Storch wurde bestätigt, ebenso Kassenwartin Mette Sunesen. Wiedergewählt wurden ebenso die Beisitzer Sylvia Grabowski-Fillmer, Rainer Bosse, Jette Waldinger-Thiering und Karl Uwe Petersen. Ihnen zur Seite stehen die neu gewählten Beisitzer Roger Bock, Thorsten Peuster, Olaf Sieger und Olaf Wandel.

In seiner Begrüßung sprach Christoph Christiansen an, dass die Eckernförder Probleme zwar kleiner seien als die weltweiten Bedrohungen, „für uns sind sie aber wichtig“. Er bedaure, dass es noch immer kein Kino in Eckernförde gebe, und auch mit der Instandsetzung der Stadthalle habe er Bauchschmerzen. Allen Mitgliedern legte er die Teilnahme am Bürgerentscheid am 5. Februar ans Herz. „Wir vom SSW begrüßen eine Bebauung des Binnenhafens. Ein Hafen muss lebendig sein – nicht nur auf einer Seite.“ Auch warb er für die aktive Teilnahme an der Politik des SSW. „Wir sind jeden Mittwoch ab 19 Uhr im Medborgerhus. Wenn jemandem etwas auf der Seele brennt, kann er sich an uns wenden.“ Die Mitgliederzahl des SSW Eckernförde sei mit 76 konstant geblieben.

Aus der Fraktion berichtete Fraktionsvorsitzender Rainer Bosse, der zunächst Thorsten Peuster begrüßte. Der ehemalige Ratsherr des Bürger-Forums ist zu Jahresbeginn nicht nur SSW-Mitglied geworden, sondern durch die Mitnahme seines Mandats auch Fraktionsmitglied. „Dadurch steht uns auch ein Ausschussvorsitz zu“, so Bosse. In seinem Bericht bekräftigte er die Zweifel des SSW an einem Kino auf dem Sky-Markt. „Die anderen Parteien bevorzugen jetzt das Bahnhofsgelände, aber mal ehrlich: Das wird noch ein paar Jahre dauern.“ Er plädierte weiter für den Skaterpark als schnelle Lösung.

Bei der neuen Satzung zur Müllvermeidung bei Veranstaltungen räumte er ein, dass die Fischer in den Überlegungen nicht beachtet worden seien. „Die CDU will das Thema neu aufrollen. Mal sehen, was wir verbessern können.“

Ganz andere Themen sprach die Landtagsabgeordnete Jette Waldinger-Thiering an, die darauf verwies, dass die derzeitige Landesregierung mit SSW-Beteiligung die einzige seit drei Legislaturperioden sei, die komplett durchgearbeitet und gute Ergebnisse erzielt habe. Die Unterrichtsversorgung an Schulen sei mit über 2000 Lehrerstellen verbessert worden, bei der Infrastruktur „haben wir gebaut, was wir bauen konnten und dafür gesorgt, dass der Nord-Ostsee-Kanal beim Verkehrsminister Dobrindt angekommen ist“. Bildung und soziale Gerechtigkeit seien die wichtigsten Wahlkampfthemen für den SSW. Einen Seitenhieb auf ihren CDU-Kollegen Daniel Günther konnte sie sich nicht verkneifen: Er wolle mehr innere Sicherheit und mehr Polizei, „aber die CDU hat vorher die Stellen erst abgebaut“.

