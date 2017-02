Unfallschwerpunkt B 76/Noorstrasse : Eigener Abbiegepfeil für Linksabbieger

1 von 1 Foto: Gernot Kühl 1 von 1

Eckernförde | Knapp ein Dutzend schwere Verkehrsunfälle mit zum Teil schweren Verletzungen und sogar Todesfolge an der Kreuzung B 76 / Noorstraße seit der Inbetriebnahme der auf vier Fahrstreifen ausgebauten Bundesstraße am 23. Juli 2014 sind eine traurige Bilanz. Als Gefahrenpunkt Nummer eins hat sich dabei die Linksabbiegespur von der B 76 in die Noorstraße entpuppt: Autofahrer, die aus Richtung Norden kommend in die Innenstadt abbiegen möchten, müssen bei Grün vorsichtig vorfahren, sich dem doppelspurigen Gegenverkehr nähern und auf eine Lücke im Verkehrsstrom oder das rote Haltesignal für den Gegenverkehr warten, um die B 76 zu überqueren. Erschwerend kommt hinzu, dass das Zeitfenster zum Abbiegen bei Rotlicht für den Gegenverkehr nur sehr kurz ist und die Linksabbieger von der Noorstraße kurze Zeit später auf die B 76 drängen.

Diesen erhöhten Gefahrenmoment signalisiert ein gelber Warnpfeil, der während des gesamten Abbiegemanövers blinkt. Befinden sich mehrere Fahrzeuge auf der Abbiegespur, wird am Ende der Grünphase für den Verkehr aus dem Norden aus dem gelben Warnsignal für die Linksabbieger für einen sehr kurzen Moment ein grüner Pfeil. Diese unübersichtliche und komplexe Verkehrssituation bringt Autofahrer immer wieder an den Rand der Überforderung, was in Einzelfällen und in bestimmten Situationen zu gefährlichen Abbiegevorgängen führt. Hinzu kommen die vielfältigen optischen Einflüsse an dieser belebten Kreuzung mit hohem Verkehrsaufkommen, mehreren Fahr- und Abbiegespuren, kreuzenden Fußgängern und Radfahrern sowie Gewerbebetrieben am Fahrbahnrand. Alles zusammen hat die Kreuzung B 76 / Noorstraße innerhalb kurzer Zeit zu einem Unfallschwerpunkt in Eckernförde gemacht. Überhöhte Geschwindigkeit soll nach Angaben der Behörden bei den Unfallursachen keine Rolle spielen.

Jetzt ist allerdings eine Lösung in Sicht, die diesem erhöhten Gefahrenpotenzial Rechnung trägt. Eine Verkehrskommission aus städtischer Verkehrsbehörde, Polizei und Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr in Rendsburg hat sich am Donnerstag vergangener Woche nach Auskunft des Leiters des Landesbetriebes, Matthias Paraknewitz, auf folgende Regelung verständigt: Die Linksabbieger von der B 76 in die Noorstraße bekommen ein eigenes grünes Signalzeichen zum vorfahrtsberechtigten Abbiegen – alle anderen Fahrspuren haben währenddessen Rot, alle müssen halten und die Linksabbieger passieren lassen. Die Verkehrsexperten erhoffen sich von dieser eindeutigen Verkehrsregelung eine Erhöhung der Verkehrssicherheit und einen deutlichen Rückgang der Unfallzahlen.

Zum anderen hat sich die Kommission ebenfalls mit dem Prüfauftrag des SSW zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes beschäftigt und eine zweispurige Linksabbiegemöglichkeit von der Noorstraße auf die B 76 für gut befunden. Derzeit gibt es nur eine Spur für Linksabbieger. Künftig soll auch die zweite Spur dafür mit den Rechtsabbiegern und den Geradeausfahrern mitgenutzt werden können, sagte Matthias Paraknewitz.

Der Einbau der entsprechenden Schleifen, die Programmierung der Lichtsignalanlagen und die Markierungsarbeiten sollen – wenn es die Witterung erlaubt –, im April beginnen und am Ende des Monats abgeschlossen sein.

von Gernot Kühl

erstellt am 01.Feb.2017 | 06:05 Uhr