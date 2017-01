tourismus : Eckernförde wird immer beliebter

vergrößern 1 von 3 Foto: Fotos: peters 1 von 3

Eckernförde | Die Beliebtheit Eckernfördes ist bei Urlaubsgästen ungebrochen. Mehr Buchungen und mehr Übernachtungen – erneut konnte Stefan Borgmann, Geschäftsführer der Eckernförde Touristik und Marketing GmbH (ETMG), bei der Vermieterversammlung am Montagabend im Stadthallenrestaurant gestiegene Kennzahlen präsentieren. Gleichzeitig gab er die Festlegung der Provisionssätze für neue Objekte auf 14 beziehungsweise 16 Prozent bekannt.

Die Buchungen über das System der ETMG sind im vergangenen Jahr von 4700 auf 5267 gestiegen, 2008 waren es noch 1070. Die Anfragen nach Unterkünften dagegen stagnieren „auf hohem Niveau“, so Borgmann. 4573 Anfragen konnte die Touristik im vergangenen Jahr verzeichnen, rund 1 Prozent mehr als vor einem Jahr. „Das Verhalten der Urlaubsgäste hat sich verändert“, erklärte Borgmann. „Bis vor drei Jahren haben die Leute noch angerufen und sich Vorschläge unterbreiten lassen, mittlerweile buchen sie immer öfter direkt online.“ Über 3000 Online-Buchungen habe es 2016 gegeben, 400 mehr als noch ein Jahr zuvor. „Wenn Sie keine Online-Buchungen ermöglichen, verschließen Sie sich diesem Markt“, appellierte Borgmann an die anwesenden 50 Vermieter. „Heute erfolgen 62 Prozent aller Buchungen online – Tendenz steigend.“

Auch der Umsatz ist gestiegen: 2,65 Millionen Euro sind über das ETMG-System eingenommen worden. „Das ist abzüglich unserer Provision Ihr Geld“, so Borgmann zu den Vermietern. „Zwei Millionen Euro mehr als noch sechs Jahre zuvor.“ Und knapp 250 000 Euro mehr als noch vor einem Jahr.

Die Zahl der Übernachtungen stieg im vergangenen Jahr von 203 000 auf 230 000 (2008: 126 500), die Zahl der Gäste hat sich seit 2008 (36 000) auf 78 000 mehr als verdoppelt. 2400 Betten zählt die ETMG in Eckernförde. 678 Objekte hat sie in der Vermarktung, von denen 63 Prozent online buchbar sind. 62 Prozent aller Buchungen erfolgen online. Allerdings nicht nur über das System der ETMG, sondern auch über externe Plattformen wie casamundo, e-domizil oder bestfewo. Sie machten 41 Prozent aller Buchungen aus.

Und das ist auch der Grund, weshalb die Provisionssätze der ETMG angeglichen werden. Derzeit müssen die meisten Vermieter 10 Prozent Provision abgeben. „Davon nehmen die externen Vermittlungsplattformen schon 7 bis 9 Prozent. Da bleiben nur 1 bis 3 Prozent für uns übrig“, so Borgmann. Schon 2014 wurde der Satz auf 12 Prozent für alle neuen Objekte erhöht, jetzt gilt eine weitere Anhebung auf 14 Prozent für alle Objekte, die seit 1. Januar 2017 in die Vermarktung aufgenommen werden. Für Objekte, die nur auf Anfrage und nicht online gebucht werden können, steigt der Satz auf 16 Prozent. Borgmann: „An der Ostseeküste liegen die Provisionssätze sonst deutlich höher, bis 25 Prozent in der Lübecker Bucht.“

Über der Hälfte aller Urlauber sei laut einer aktuellen Studie die „Nachhaltigkeit“ ihres Urlaubs wichtig: Umweltschonend sollen ihre Unterkünfte betrieben werden, sozialverträglich die Bedingungen fürs Personal sein. Allerdings: Die Erfüllung dieser Bedingungen gelte als selbstverständlich. „Man kann Nachhaltigkeit nicht mehr als Besonderheit verkaufen.“ Borgmanns Tipp: „Achten Sie auf regionale Produkte.“

Von Mai bis September werden die MS Deutschland und die Albatros der Phoenix-Reederei wieder in Eckernförde erwartet (siehe Infokasten). Borgmann: „Für 2018 sind weitere fünf Anläufe prognostiziert, dann kommen vielleicht auch größere Schiffe wie die Amadea.“ Schließlich bot der ETMG-Chef den Vermietern an, von ihren Unterkünften 360-Grad-Aufnahmen machen zu lassen. Die ETMG hat dafür eine entsprechende Kamera angeschafft. „Die Bilder ermöglichen dem Gast einen Einblick, als würde er mitten im Raum stehen.“

Zum Thema „Hotel auf dem Exer“ konnte der ETMG-Chef nichts Neues berichten. Alle zwei bis drei Wochen melde sich ein Interessent. „Dreiviertel aller Gespräche werden allerdings abgebrochen, weil sich ein solches Vorhaben für die Investoren nicht wirtschaftlich genug darstelle. Zudem folgen viele Projektentwickler nicht unseren Vorgaben.“

Nicht zuletzt hat sich Tourismuspastorin Brigitte Gottuk in einem Kostüm als Katharina von Bora – passend zum Lutherjahr – vorgestellt. Sie veranstaltet jeden Sommer ein Programm für Einheimische und Urlaubsgäste. Auch eine Hüpfburg sei angeschafft worden. Sie wies auf ihre Flyer mit ihrem Touristenprogramm hin, das auch für Menschen ohne Religionsbezug interessant sei.

Dann kommen die Kreuzfahrer:

12.5.: MS Deutschland (7-14 Uhr)

14.6.: MS Deutschland (8-13 Uhr)

08.8.: MS Deutschland (8-13 Uhr)

05.9.: MS Deutschland (7-14 Uhr)

06.9.: Albatros (7-13 Uhr)

Die Uhrzeiten sind Planungswerte und können sich noch ändern.

