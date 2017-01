Wollte jemand die Hunde töten? : Eckernförde: Gefährliche Hundeköder im Garten

vergrößern 1 von 3 Foto: Privat 1 von 3

Eckernförde | Wenn Dr. Detlef (46) und Charlotte Behrens (47) morgens ihre fünf Hunde aus dem Haus in den Garten lassen, ist die Welt noch in Ordnung. Die Mischlinge Nevio, Emma, Tillie, Grita und Helma haben dort jede Menge Platz zum Toben und Tummeln. Der Garten grenzt im hinteren Bereich an die Bahnlinie und an einer Seite zum Sandkruggelände. Seit Freitagmorgen ist die Welt nicht mehr in Ordnung. Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag Hähnchenköder, gespickt mit mindestens fünf Zentimeter langen Nähnadeln auf das Grundstück der Familie geworfen. Das Ehepaar und Sohn Johann (8) sind angesichts dieser Tat entsetzt. Jemand hat ganz offensichtlich billigend einen möglichen Tod der Hunde in Kauf genommen.

Nur per Zufall entdeckte Charlotte Behrens einen der Köder, der sich im Zaun an der Grundstücksgrenze zum Sandkrug verfangen hatte und hängengeblieben war. Der Schreck war groß, als sie ihn näher untersuchte. Sofort suchte das Ehepaar mit allen Hunden den Tierarzt auf. Alle Hunde wurden geröntgt, bekamen ein Mittel zum Erbrechen und mussten viel Sauerkraut fressen, um die Nadeln schonender erbrechen zu können. Tatsächlich hatten zwei der Hunde, Nevio und Helma, die Nadeln gefressen und konnten gerettet werden.

Seit 2009 bewohnt Familie Behrens das weiße Haus an der Berliner Straße. Hunde hat das Ehepaar schon immer gehalten. Nie habe es Probleme mit den Nachbarn oder anderen geben, sagt Detlef Behrens. „Wir haben immer sehr darauf geachtet, dass die Hunde draußen nicht laut kläffen, und das werden wir auch weiterhin tun.“ Für ihn sei das ein gezielter Anschlag gewesen. Auch Charlotte Behrens bewertet die Tat als einen Angriff, möchte aber niemanden verdächtigen. „Ich glaube, dass der Werfer ein Hundehasser von außen ist“, vermutet die 47-Jährige.

Dass es sich bei der Tat keineswegs um ein Kinderspiel, sondern um eine Straftat handelt, bestätigt auch die Polizei, bei der die Behrens’ die Tat angezeigt haben. Es handle sich um eine versuchte Straftat nach dem Tierschutzgesetz, die rechtlich verfolgt werde, teilte die Polizei auf Nachfrage des sh:z mit. Diese Tat sei mit hoher krimineller Energie begangen worden.

Mittlerweile geht es Nevio und Helma wieder gut, die beiden Hunde spielen wieder wie die anderen im Garten. Die Familie hat den Garten sorgfältig nach weiteren Ködern abgesucht, aber nichts gefunden. „Wir haben leider keine Hundenase, da kann noch so mancher sich unter dem Laub verbergen“, sagt Charlotte Behrens. Die Hundefreunde wissen, dass sie etwas Derartiges nicht verhindern können. Eine Grundstücksüberwachung per Video mit entsprechendem Hinweisschild soll in Zukunft potenzielle Täter abschrecken. Aber auch andere Hunde in der Umgebung könnten in Gefahr sein, hat Detlef Behrens doch auf dem Sandkruggelände nah an seinem Grundstück ebenfalls einen gefährlichen Hähnchenköder gefunden.

