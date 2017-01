Kommentar : Echter Bürgersinn

Eckernförde | Dem Altstadtverein sei Dank: Eineinhalb Stunden und der Referent für die Nooröffnung haben gereicht, um in den Köpfen vieler Menschen etwas zu bewegen. Der Architekt und Stadtplaner Klaus Petersen hat 150 Bürgern reinen Wein in Form historisch abgeleiteter und sachlich-wertfrei vorgetragener Gestaltungsansätze für eines der kostbarsten Eckernförder Grundstücke zwischen der Norderhake des Windebyer Noores und dem Binnenhafen eingeschenkt. Dieser Tropfen war genau der richtige – er belebte und zeigte Wirkung. Und er wird noch einmal serviert: am 31. Januar um 18.30 Uhr auf der Einwohnerversammlung in der Stadthalle.

Bis zum Bürgerentscheid am 5. Februar ist nicht mehr viel Zeit. Insofern war es höchste Zeit, dass es diesen Input gab, bevor noch mehr Bürger ohne diesen Wissenshintergrund ihre Stimme vorzeitig im Wahlamt oder per Briefwahl abgeben. Der Altstadtverein hat den richtigen Riecher gehabt, das Vakuum gefüllt und echten Bürgersinn bewiesen. Solch konzentrierte Informationen aus erster Hand sind eben doch etwas anderes als die vielen, meist zähen Ausschuss- oder Ratssitzungen zu diesem Thema und für die Orientierung der Bürger erforderlich. Die Politik hat die Nooröffnung erst nachträglich und auch nur als Zusatzthema auf die Tagesordnung der Einwohnerversammlung am 31. Januar gesetzt und ist damit ziemlich spät dran.

Der Bürgerentscheid richtet sich allein gegen die wasserseitige Bebauung der Gaehtjestraße als Teil des Stadtentwicklungsprojekts Nooröffnung, nicht gegen das Gesamtprojekt. Obwohl auch das im Falle eines positiven Ausgangs im Sinne der Antragsteller für die nächsten zwei Jahre betroffen wäre, nach Auskunft der Stadt auch finanziell: 1,5 Millionen Euro hat sie nach Rücksprache mit dem Innenministerin an Mehrkosten durch entgehende Fördermittel errechnet, gäbe es am 5. Februar eine Mehrheit für den Verzicht auf den Hausbau am Hafen und würde man dennoch all das umsetzen, was man sich an Um- und Ausbaumaßnahmen an der Gaehtjestraße vorgenommen hat. Die Initiatoren sehen das anders, konnten die Argumente aber noch nicht entkräften.

von Gernot Kühl

erstellt am 18.Jan.2017 | 06:48 Uhr