Abriss : Die Tage des Lindenhofs sind gezählt

Eckernförde | Eckernförde gilt in der Immobilienbranche als gutes Pflaster. Häuser und Wohnungen im Ostseebad sind begehrt, der Bau derselben ein gutes Geschäft für die Investoren. Wer die Gelegenheit zum Bauen hat, nutzt sie. Im Fall der beiden Borbyer „Institutionen“ Kaiserhof und Lindenhof ist das allerdings nicht der Fall. Investor Michael Mattner aus Henstedt-Ulzburg möchte gerne beide Projekte nach jahrelangem Stillstand entwickeln, sieht sich dabei aber von der Eckernförder Bauverwaltung nicht hinreichend unterstützt. Die wiederum hält Mattner vor, zu wenig für die Sanierung des Kaiserhofs und die Neuplanung auf dem Gelände des Lindenhofs getan zu haben.

Seit wenigen Wochen allerdings ist zumindest auf dem Gelände des früheren Gasthofs an der Bergstraße Bewegung zu beobachten. „Wir machen das Grundstück sauber und räumen auf“, sagte Investor Michael Mattner auf Anfrage unserer Zeitung. Der Geschäftsführer der Störtebeker Haus GmbH aus dem Hamburger Randgebiet ist seit 2011 Besitzer der Immobilien und hat den Abbruch sowohl für den Lindenhof als auch für den Kaiserhof beantragt. Er warte „seit Monaten“ auf eine Antwort aus dem Eckernförder Bauamt. Mattner erklärte, dass er trotz des Antrags auf Abbruch alles daran setzen werde, den historischen Kaiserhof aus dem Jahr 1882 zu erhalten, das Gebäude zu sanieren und dann zu vermarkten. Abgerissen werden solle lediglich der nachträglich errichtete Vorbau sowie Anbauten am rückwärtigen Gebäudeteil.

Der Eckernförder Bauamtsleiter Roy Köppen sagte auf Anfrage, dass Mattner „mehrere Anzeigen“ eingereicht habe. Im Unterschied zu Anträgen müssten Abbruchanzeigen nicht gesondert beschieden werden, sondern können umgesetzt werden, wenn das Bauamt dagegen nicht innerhalb einer Frist von einem Monat Einspruch einlegt. Die Anzeigen betreffen die Abbrüche des Lindenhofs und des Kaiserhofs, bestätigte Köppen. Beim Lindenhof sieht er „keine öffentlich-rechtlichen“ Einwände gegen den Abbruch. Allerdings müsse hinsichtlich der Auswirkungen auf die Umgebung noch eine technische Voraussetzung im statischen Bereich abgeklärt werden, so dass sich das Verfahren in diesem Einzelfall etwas länger hinziehen kann. Aufgrund der Vorgeschichte werde man das geplante Bauvorhaben Lindenhof in jedem Fall auch dem Planungs- und Gestaltungsbeirat vorlegen. Eigentümer Michael Mattner möchte den traditionsreichen, aber seit Jahren leerstehenden Gasthof Lindenhof möglichst zeitnah abreißen und durch „drei Gebäudekörper“ mit Tiefgarage ersetzen, wie er gegenüber unserer Zeitung sagte. „Wir versuchen dort viele kleinere Wohnungen zu bauen. Die Anträge sind gestellt, wir brauchen die Genehmigung, die Unternehmen stehen Gewehr bei Fuß. Wir hätten uns einen besseren Abstimmungsprozess gewünscht.“

Etwas komplizierter ist die Lage beim Kaiserhof. Der 135 Jahre alte Hotelbau steht unter Denkmalschutz. Daher hat das Eckernförder Bauamt den Antragsteller an die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde des Kreises verwiesen. Seitens der Stadt werde man alles daran setzen, einen Abriss des Kaiserhofs zu verhindern, sagte Köppen. Der Investor wäre gut beraten, das Gebäude durch Sicherungsmaßnahmen zu erhalten, denn nur dann gelte auch der Bestandsschutz mit der Möglichkeit, das Gebäude im entsprechend großen Stil auszubauen. Fällt der Bestandsschutz nach einem Abbruch weg, dürfte ein Neubau nicht größer als die benachbarten, erheblich kleineren Wohnhäuser werden, so der Bauamtsleiter.

„Wir stehen voll hinter dem Kaiserhof“, versicherte Michael Mattner. Der Abbruchantrag sei nur eingereicht worden, um die maroden Anbauten zu entfernen. Er habe mehrere Gutachter mit der Untersuchung des Kaiserhofs beauftragt. Es müssten Balkenköpfe freigelegt und untersucht werden, ob sich der Schwamm ausgebreitet habe und sich eine Sanierung wirtschaftlich überhaupt lohne. Außer Sicherungsmaßnahmen könne er derzeit nichts weiter machen, sagte Mattner unter Verweis auf den Denkmalschutz.

Die Untere Denkmalschutzbehörde in der Kreisverwaltung hat bestätigt, dass ein Antrag auf Abbruch des Kaiserhofs vorliegt, sagte Pressesprecher Martin Schmedtje auf EZ-Anfrage. Der Antrag sei allerdings „nicht prüffähig“, weil Unterlagen fehlten. Diese seien mit Frist 31. Januar nachgefordert worden. Erst wenn diese Unterlagen vorliegen, könne der Antrag geprüft werden. „Liegen die fehlenden Unterlagen nicht bis zum 31. Januar vor, gilt der Antrag als zurückgenommen“, sagte Schmedtje.

Michael Mattner bemüht sich, die Unterlagen fristgerecht beizubringen und sich einen gesicherten Eindruck von der Gebäudesubstanz zu verschaffen. Er hofft dabei auch auf eine bessere Zusammenarbeit mit den Behörden: „Wenn man es wirklich will, kann man es auch hinbekommen.“

von Gernot Kühl

erstellt am 13.Jan.2017 | 06:28 Uhr

