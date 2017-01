Hochzeitsmesse : Die Hochzeit planen: Vom Kleid bis zum Dessert

vergrößern 1 von 3 Foto: Kierstein 1 von 3

Osdorf | Jahr um Jahr holen sich Paare Ideen für ihre Traumhochzeit auf der Messe im altehrwürdigen Herrenhaus. Das Erfolgsgeheimnis von Geschäftsführerin Barbara Möller liegt in der Lage des Hauses und in der reduzierten Auswahl. „Wir haben aus jedem Gewerk maximal drei Aussteller auf unserer Messe“, betont Möller.

Insgesamt werden nur etwas 20 Aussteller zur Ausstellung zugelassen. So ist es den Paaren möglich, ihre Hochzeit von A bis Z zu planen und das alles an einem Ort. „Das kommt auch öfter vor als man denkt“, sagt Möller. Doch einige Paare haben ihre Hochzeit auch schon grob geplant und holen sich hier nur Ideen für den allerletzten Schliff. „Ich persönlich fände ja eine Scheune als Trauort am Schönsten“, sagt Jasmina Buchholz. In ihrem Freundeskreis heiraten momentan einige Paare und so kam sie mit dem Thema in Berührung.

Auch Janina Krohn und Hendrik Evert sind schon mitten in den Planungen für ihre Traumhochzeit. „Es wird auch ein Herrenhaus werden“, sagt Janina Krohn strahlend. Auf der Messe bekam sie einige Ideen für Frisuren und Make-Up.

Anne-Kathrin Heinrich und Andreas Noack hingegen stehen noch ganz am Anfang ihrer Planungen. „Wir heiraten erst 2018, aber wir planen immer früh“, sagt Heinrich. Nur bei einem waren sie sich schon jetzt einig. Lieber ein Oldtimer, der sie zur Hochzeit fährt, als die traditionelle Kutsche. Auch dafür stand eine Auswahl bereit. Vor dem Herrenhaus parkten ein umgebautes Londoner Taxi, ein Rolls-Royce Silver Shadow und ein Cadillac Eldorado, alle festlich geschmückt.

Im Inneren glänzen hingegen Jason (12) und Litizia (11), die das Prinzenpaar des Messe spielten. Ausgestattet wurden die beiden von Schneiderin Gesa Schaffer. Und so gleiten die beiden wie selbstverständlich durch die Hallen. Unterhalten sich mal mit dem Designer Dirk Grenke über seine exklusive Auswahl an Anzügen und mal mit Thomas Schulz vom Kaffee Heldt über seine Torten.

„Das besondere dabei ist, dass unsere Gäste immer direkt mit dem Geschäftsführer sprechen und so den besten Kontakt haben“, sagt Barbara Möller. Zum Abschluss der zweitägigen Messe wird mit allen Gästen die Torte angeschnitten. In diesem Jahr wurde ein riesiges Himbeerherz gebacken. „Dabei soll jeder ein Stück abbekommen, aber das Marzipanherz gehört mir“, betont Möller mtBlick auf die Deko und lacht.

Ein absoluter Höhepunkt ist die Fotobox von Martin Elsner und Kay Dillenberger. Sie ist mobil und kann so auf jeder Hochzeit ausgestellt werden. Dazu werden einige Utensilien geliefert, wie Brillen und Hüte. „Dabei entstehen total witzige Fotos, die man sich direkt ausdrucken kann“, sagt Elsner. Auch bei den Gästen fand diese großen Anklang und wird mit Sicherheit auf der einen oder anderen Hochzeit zu sehen sein.