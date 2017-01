Restaurantschiff : Die Herta muss weichen

vergrößern 1 von 3 Foto: Peters (2) 1 von 3

Eckernförde | Das Restaurantschiff Herta muss Eckernförde zum 31. März verlassen. Das bestätigte Dietmar Steffens auf Anfrage der Eckernförder Zeitung. „Der Hafen soll überwiegend durch fahrende Schiffe benutzt werden“, sagt der Geschäftsführer der Stadtwerke, die den Hafen betreiben. Durch die ganzjährig im Hafen liegenden Schiffe wie die Andreas Gayk oder die Herta sei es schon manchmal während der Saison zu Engpässen für Traditionssegler gekommen. Ein weiterer Grund sei das äußere Erscheinungsbild der Schute. Dass das Restaurant schon seit Sommer geschlossen ist, habe nichts mit der Entscheidung zu tun.

Für Herta-Eigner Roland Harloff kam die Ansage überraschend. „Ich habe zwar Ende des Jahres ein Schreiben erhalten, dass mir dieser Liegeplatz nur noch bis zum 31. März zur Verfügung gestellt werden kann, dachte aber, dass ich einen neuen bekommen würde.“ Schon des Öfteren habe er seinen Liegeplatz wechseln müssen. „Acht Jahre lang zahle ich die höchsten Liegegebühren, die möglich sind. Brauchen die Stadtwerke kein Geld mehr?“ Geplant sei es gewesen, das Restaurant im Frühjahr wieder zu öffnen, das wegen Krankheit und Personalwechsels schließen musste. Harloff will sich zunächst mit seinem Anwalt beraten und fragt provokativ in Anspielung auf die Andreas Gayk: „Warum sollte ich den Hafen verlassen? Andere machen das auch nicht und müssen am Ende nicht einmal die Liegegebühren bezahlen.“

Ein neuer Konflikt also an der Kaikante? Ein alter dagegen bleibt ungelöst: Die Stadtwerke werden die Ninive bis zum Saisonbeginn auf eigene Kosten abwracken lassen. Zur Erinnerung: Die Ninive ist ein Nachbau eines pommerschen Lastenseglers von 1869 und lief 1985 vom Stapel. Zuletzt gehörte sie dem Förderverein Ninive, dessen Vorsitzender der Traditionsschiffer Rieke Boomgaarden war. Vier Jahre lang lag das Schiff im Innenhafen, bis es im Januar 2015 aus unbekannten Gründen sank. Es wurde geborgen und auf dem Parkplatz am Vogelsang abgestellt. Nach Aussage Boomgaardens hatte der Förderverein das Schiff, kurz bevor es sank, an den Hamburger Verein Belqis verkauft, der allerdings außer mit einem Briefkasten nie in Erscheinung getreten ist. „Ich vermute mal, dass sich der Verkauf zeitlich mit dem Untergang überschnitten hat“, sagt Dietmar Steffens. „Und da haben die neuen Eigentümer ganz schnell nasse Füße bekommen.“ Auf jeden Fall scheint der Kauf nicht vollständig abgeschlossen und damit auch nicht rechtens zu sein. Die Stadtwerke bleiben auf den Kosten für die Bergung und die Abwrackung sitzen. Wie hoch diese genau sein werden, konnte Steffens noch nicht sagen. Dabei ist es nicht ungewöhnlich, dass Eigentumsverhältnisse nicht geklärt und Schiffe im Auftrag der Stadtwerke abgewrackt werden. „Nur sind die für gewöhnlich kleiner.“

von Arne Peters

erstellt am 07.Jan.2017 | 06:05 Uhr