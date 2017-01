Interview : „Die Arbeitgeber sind auf der Suche“

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Rendsburg | Der Arbeitsmarkt im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat sich 2016 positiv entwickelt. Die Quote der Menschen ohne Job ging von rund 5,5 auf 4,7 Prozent zurück (siehe Grafik). Seit gut einem Jahr ist Michaela Bagger (48) Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur. Sie erklärt im Gespräch mit Redakteur Tilmann Post unter anderem, dass im Kreis noch kein Fachkräftemangel herrscht – „so weit sind wir noch nicht“, sagt sie.

Seit Ihrem Amtsantritt vor einem Jahr ist die Zahl der Arbeitslosen um mehr als 1000 gesunken – wie haben Sie das geschafft?

Ich würde mir den Erfolg gern selbst ans Revers heften, aber er ist sicher nicht allein mein Verdienst. Einen großen Anteil daran haben die Arbeitsagentur und das Jobcenter hier vor Ort. Denn auch im Jahresdurchschnitt ist die Arbeitslosenquote im Kreis Rendsburg-Eckernförde um 6,3 Prozent gegenüber dem Jahr 2015 gesunken. Das liegt daran, dass die Unternehmen mehr Menschen beschäftigen. Sie haben 2016 fast 700 sozialversicherungspflichtige Stellen mehr gemeldet als im Vorjahr. Arbeitgeber sind auf der Suche – damit steigen die Chancen für Arbeitslose auf einen Job. Wir dürfen einen zweiten Aspekt aber nicht verschweigen: Die Zahl der Arbeitslosen, die Qualifizierungs- und Förderkurse besuchen oder einem Ein-Euro-Job nachgehen, ist ebenfalls gestiegen. Solange sie daran teilnehmen, sind sie für den Arbeitsmarkt nicht verfügbar und gelten deshalb nicht als arbeitslos. Das hat vor allem mit dem starken Zuzug von Flüchtlingen zu tun, die sich in Integrationskursen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge befinden.

Wie viele Menschen im Kreis sind also tatsächlich ohne Job?

Diese Zahl ist unter dem Begriff Unterbeschäftigung zusammengefasst. Sie fasst die Zahl der Arbeitslosen wie vorhin beschrieben mit denen zusammen, die aufgrund gesetzlicher Regelungen nur deshalb nicht als Arbeitslose gezählt werden, weil sie an einer Weiterbildung oder sonstigen Förderung teilnehmen. Die Unterbeschäftigung stieg von 8993 im Jahr 2015 auf durchschnittlich 9217 in 2016. Das ist ein Plus von 2,5 Prozent.

Was ist das größere Problem: der Fachkräftemangel oder die Langzeitarbeitslosigkeit?

Beides sind große Herausforderungen. Menschen, die länger als ein Jahr ohne Job sind, wieder in Arbeit zu bekommen, ist sehr aufwendig. Vor dem Hintergrund des großen Fachkräftebedarfs macht der Aufwand aber viel Sinn. Wir erreichen das häufig durch Qualifizierung bei Menschen, die keinen Berufsabschluss haben. Das ist übrigens bei fast jedem zweiten Arbeitslosen im Kreis Rendsburg-Eckernförde der Fall. Es darf aber nicht der Eindruck entstehen, dass der Fachkräftebedarf durch Weiterbildung von Langzeitarbeitslosen gedeckt werden kann. Individuelle Fähigkeiten, Eignung und Neigungen sind wichtige Aspekte bei Möglichkeiten und Grenzen von Qualifizierung. Wir können schlicht nicht jeden zweiten Klienten für die Arbeit in der Altenpflege ausbilden, obwohl dort eine große Nachfrage nach Arbeitskräften herrscht. Einem 50-jährigen gelernten Maurer mit Gelenk- und Rückenproblemen ist damit zum Beispiel nicht geholfen.

Gibt es eine Altersgrenze, ab der Sie Ihre Klienten nicht mehr umschulen?

Nein. Wenn jemand in einem halben Jahr in Rente geht, macht es keinen Sinn, weil die Qualifizierung allein länger dauert. Wir schauen bei jedem, wie lange er noch arbeiten kann und will.

In welchen Branchen fehlen Fachkräfte im Kreis besonders?

Den größten Anteil hat das Gesundheits- und Sozialwesen, speziell die pflegerischen Dienstleistungen. Aber auch pädagogische Assistenten und Erzieher. In der Region spielt zudem der Handel, die Logistik, das verarbeitende Gewerbe und – in Richtung Ostsee – alles, was sich um den Tourismus rankt, eine Rolle. Man kann noch nicht von einem Fachkräftemangel sprechen. Der Bedarf ist aber hoch, auch bei handwerklich-gewerblichen Berufen. Ausgebildete Anlagemechaniker, Heizungs- und Klimatechniker und Elektriker etwa sind schwer zu finden. Das macht besonders kleineren Betrieben schwer zu schaffen. Das liegt zu einem großen Teil daran, dass junge Menschen eher eine Ausbildung in einem kaufmännischen, verwaltenden oder medizinischen Beruf anstreben als im Handwerk.

Was lässt sich im Wettbewerb um Fachkräfte tun?

Ländliche Regionen habe es im Vergleich zu den Ballungszentren deutlich schwerer. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde ist zum Beispiel auch von der Sogwirkung betroffen, die Hamburg ausübt. Von Kiel und Neumünster ohnehin. Auch auf dem Land müssen Arbeitsplätze erreichbar sein, der öffentliche Nahverkehr muss also ausgebaut sein – besonders im Hinblick auf Ausbildungsplätze. Ich wünsche mir aber auch, dass Unternehmen noch mehr älteren, langzeitarbeitslosen oder behinderten Menschen eine Chance geben. Unsere Unterstützung ist ihnen sicher.

Unternehmen klagen häufig über Bewerber, die trotz Schulabschlusses nicht für eine Ausbildung geeignet sind. Wird das den Fachkräftemangel verstärken?

Nein, das sehe ich nicht so. Vor allem junge Menschen ohne Schulabschluss sind von Arbeitslosigkeit bedroht. Das werden aber immer weniger. Bewerber mit guten Noten können sich ihre Lehrstelle aussuchen. Die anderen haben es trotz des großen Bedarfes auf dem Arbeitsmarkt schwerer. Fakt ist: Wir haben nur die potenziellen Auszubildenden, die wir haben. Deshalb lohnt es sich in sie zu investieren – auch während der Lehre. Das kostet die Firmen Kraft, Nerven und Zeit. Aber die Alternative hieße, dass der Ausbildungsplatz unbesetzt bleibt.

von Tilmann Post

erstellt am 26.Jan.2017 | 20:02 Uhr