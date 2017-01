Bankergebnis : Der erste Knick in der Aufwärtslinie

1 von 1 Foto: Peters 1 von 1

Eckernförde | Die fetten Jahre sind vorbei: Das lang anhaltende Niedrigzinsniveau stellt für Banken und Sparkassen eine große Herausforderung dar. Der Gewinn sinkt, die Kosten bleiben gleich. „Wir müssen uns auf weniger Ertrag und niedrige Ergebnisse einstellen“, sagte Bankvorstand Sönke Saß gestern in einem Pressegespräch. Anlässlich des Neujahresempfangs der Eckernförder Bank gestern Abend sprachen er und sein Vorstandskollege Frank Nissen schon im Vorfeld über Strafzinsen, Kosteneinsparungen und Ausstiegsstrategien aus der Landwirtschaft.

Der zentrale Satz lautet: „Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2016 entspricht der Planung, liegt aber unter dem des Vorjahres.“ Erstmals seit vielen Jahren hat die Aufwärtslinie also einen Knick bekommen – angesichts des lang anhaltenden niedrigen Zinsniveaus musste das irgendwann kommen. Zwar sind die Zahlen in allen Bereichen gestiegen (siehe Infokasten), die Zinsen jedoch gesunken. Wer also heute Geld verleiht, hat weniger davon als noch vor fünf Jahren. Die Bilanzsumme 2016 liegt mit 367,4 Millionen Euro etwa 12 Millionen Euro über der des vorangegangenen Jahres – ein moderates Wachstum.

„Wir verdienen aber weiterhin soviel, dass wir selbstständig bleiben“, sagt Sönke Saß. Wichtig sei es, die Kosten im Griff zu behalten. „Wir planen keinen Entlassungen oder Filialschließungen, aber alles steht auf dem Prüfstand.“ Und auch, wenn die Eckernförder Bank schon seit einem halben Jahr bei der Europäischen Zentralbank „negative Einlagenverzinsung“ sprich einen Negativzins von minus 0,4 Prozent bezahlen muss, gilt weiterhin: „Für Privatkunden sind Negativzinsen nicht angedacht.“ Im kommunalen oder gewerblichen Bereich seien sie aber üblich.

Ein Blick in die Glaskugel lässt die Bankvorstände vermuten, dass das niedrige Zinsniveau noch mindestens bis 2019 andauern wird. Solange ist Mario Draghi noch Präsident der Europäischen Zentralbank. Wie soll also der Anleger reagieren? „Es kommt immer auf die persönlichen Umstände an“, sagt Sönke Saß. „Ich empfehle ein Gespräch mit einem unserer Berater, die ein maßgeschneidertes Paket zusammenschnüren.“

Genauso verfährt die Bank mit ihren Geschäftskunden, unter anderem aus der Landwirtschaft. „Jede berechtigte Kreditanfrage wurde gewährt“, erklärt Frank Nissen. Immer häufiger jedoch kam es auf Anregung der Landwirte zu der gemeinsamen Entwicklung einer Ausstiegsstrategie aus der Land-, insbesondere der Milchwirtschaft. „Das haben wir aufgrund der niedrigen Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse erstmals in dieser breiten Fläche erlebt.“

Die Eckernförder Bank betreut mit ihren 99 Beschäftigten (rund 80 Vollzeitstellen) und sechs Filialen neben dem Haupthaus in Eckernförde zu 60 Prozent Firmenkunden und zu 40 Prozent Privatkunden. Da die Prognosen von einem weiteren Bevölkerungswachstum zwischen Kiel und Kappeln ausgehen, werden auch Investitionen, Dienstleistungen, Landwirtschaft und Wohnungsbau gefragt sein. „Da haben wir noch Potenzial.“

Das Geschäftsjahr in Zahlen (2015 zu 2016):

Bilanzsumme: 354,9 Mio zu 367,4 Mio

Forderungen an Kunden: 265,7 Mio zu 270,4 Mio

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden: 260,8 Mio zu 274,8 Mio

Mitglieder: 7747 zu 7957

Eigenkapital: 30 Mio zu 32 Mio

11.Jan.2017

