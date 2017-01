Durch den Kanal : „Das ist Seefahrt durch den Bauernhof“

vergrößern 1 von 3 Foto: Schmidt-Walther 1 von 3

Seeleute nennen ihn ganz repektlos nur den „Graben“. Im offiziellen Sprachgebrauch bekannt als Nord-Ostsee- oder schlicht Kiel-Kanal, heißt er in Kurzform nur NOK.

Festmacher nehmen die schweren Leinen in Empfang. Rund 20 Minuten dauert die Fahrt im „Wasserfahrstuhl“, bis der Nordsee-Pegel mit dem Kanalniveau übereinstimmt. Die Zeit nutzt der Vertreter des Schiffsmaklers, um den notwendigen „Papierkram“ mit dem Kapitän zu klarieren. Natürlich geht es ums Geld. So mancher Reeder kalkuliert genauer denn je seinen Kosten-Nutzen-Vorteil.

Der Lotse und die beiden Kanalsteurer sind an Bord. „Klar vorn und achtern!“ Das riesige Innentor zum Kanal öffnet sich. Aus dem internationalen Sammelsurium von formiert sich daraus ein Konvoi mit Kurs West.

Genau 98,7 Kilometer „Hochsee-Autobahn“ mit durchschnittlich elf Metern Tiefe liegen vor dem Containerschiff. Die Maschinen laufen mit langsamer Fahrt: 15 Kilometer pro Stunde sind erlaubt und „geblitzt“ wird auch hier schonmal aus dem Gebüsch. Auswaschungen durch Wellenschlag müssen vermieden werden. Die Uferböschungen verlieren jährlich pro laufenden Meter bis zu zehn Kubikmeter Boden.

Zurzeit sind Neuordnungen im Lotswesen in der Diskussion. Eins dürfe jedoch nicht passieren: dass Veränderungen zulasten von Sicherheit gehen. „Wir Lotsen“, sagt der Berater des Kapitäns, „müssen in dem engen Kanal-Schlauch mit größter Vor- und Umsicht navigieren. Dennoch kommt es vor, dass ein Schiff Grundberührung hat und festkommt“. Seine Erklärung: Durch Fahrt und Schraube wird Wasser unter dem Kiel weggesogen. Das Schiff sackt auf den Grund, bleibt für einen Moment stehen, bricht aus und ist nicht steuerbar. Darauf könne man nur schnellstens mit entsprechenden Ruder- und Maschinenmanövern reagieren. Wenn ein Schiff aus dem Ruder läuft, sind, so haben genügend Fälle gezeigt, stunden- oder tagelange Wartezeiten die Folge. Abgesehen von einem Rattenschwanz an Verlusten.

Die Verkehrslenkung hinter den Kulissen durch erfahrene Nautiker ist deshalb eine organisatorische Meisterleistung. Ein Schiff ist weder ein Auto noch ein Zug, die man ohne weiteres abbremsen kann. Und zu manchen Zeiten sind bis zu 250 Schiffe pro Tag im Kanal unterwegs gewesen. Eine solche Masse will koordiniert sein.

Als wir, der Borbyer Gerhard Voss und ich aus der Admiral-Scheer-Straße, beide damals zwölfjährige Steppkes, in Sehestedt Schiffe notierten, fotografierten und ihnen sehnsuchtsvoll hinterher winkten, waren es weit weniger Schiffe. Heute stehen nicht nur jede Menge Wohnmobile an Stellen mit Kanalzugang, sondern die Schiffe werden in Rendsburg sogar durch eine Begrüßungsanlage willkommen geheißen.

Vor Breiholz blinkt ein rot-weiß-rotes Lichtsignal. Voraus erweitert sich das bis dahin enge Fahrwasser. Der Frachter muss in einer Ausweichstelle, eine Weiche, festmachen. Zwölf gibt es davon im NOK. Wer warten muss, bestimmt der Lenker an Land nach Situation und Reglement. Die Schiffe werden je nach Länge, Breite, Tiefgang und Art der Ladung in sechs Verkehrsgruppen eingeteilt. Der „Gegenkommer", ein Bulkcarrier ist daher ein noch dickerer Brocken.

Wir werden mit den anderen an die Pfähle geschickt. Bis der langsame Konvoi durch ist. Von der 22 Meter über dem Wasser liegenden Brücke schweift der Blick weit übers Land: Felder, Wiesen und Wälder. Hinter Büschen und Bäumen ducken sich blitzsaubere Gehöfte. Das ist Seefahrt durch den Bauernhof.

Der Lotse steigt in Rüsterbergen bei Rendsburg aus. Ein anderer Kollege übernimmt. Die beiden Kanalsteuerer – insgesamt sind es 138 - bleiben an Bord und wechseln sich in eineinhalbstündigem Rhythmus ab. Zu dieser nautischen Zunft gehört auch der ehemalige Mariner Malte Bickel (41), ein waschechter Eckernförder. Nach zwölf Jahren unter der Bundesdienstflagge, U-Boot-Fahrtzeit und Nautik-Studium zog es ihn 2012 zu den Kanalsteurern. „Ein Job, der mir Spaß macht“, sagt er nicht ohne Stolz.

Acht Stunden hat die Reise über Land auf dem „Silberband“ zwischen den Meeren gedauert. Das ist Schleswig-Holstein mit einem „dicken Pott“ im Radfahrertempo. Mit dem Eindrehen in die Elbe liegen die beiden Maschinentelegrafen wieder „auf dem Tisch“ – mit voller Fahrt Hamburg entgegen.



von Doris Smit

erstellt am 21.Jan.2017 | 06:11 Uhr