Biker lassen es knallen : Das größte private Feuerwerk der Stadt

Drei Minuten Dauerfeuer: In der Gaehtjestraße hat der Motorradclub „Atrox“ das neue Jahr wieder einen Tag früher begrüßt als der Rest der Welt – mit 350 in Reihe geschalteten Raketen.

Seit mehr als zehn Jahren feiert der Eckernförder Motorradclub schon am Abend des 30. Dezember den Jahresausklang und zündet dazu stets das wohl größte private Feuerwerk der Stadt. Dazu treffen sich die Mitglieder mit befreundeten Motorradclubs im Utgard in der Gaehtjestraße. Der Grund klingt einleuchtend: „Viele haben Familie und wollen Silvester mit ihren Frauen und Kindern verbringen“, erklärt Atrox-Chef Oliver Folge. „Deshalb haben wir es früher nie geschafft, gemeinsam Silvester zu feiern.“ Dann kam die Idee auf, das neue Jahr mit den Freunden einfach schon am Tag vorher zu begrüßen – inklusive Feuerwerk. Das aber erst um 0.01 Uhr am 31. Dezember, denn erst ab diesem Zeitpunkt ist das Zünden von Feuerwerkskörpern offiziell erlaubt.

Gezündet wird jedes Jahr ein zentrales Feuerwerk von der Bushaltestelle auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Die Atrox-Mitglieder haben dafür extra eine Abschussrampe aus Holz gebaut, in die 350 Raketen passen – alle über eine gemeinsame Lunte miteinander verbunden. Die Kosten für die Raketen und Feuerwerksbatterien werden geteilt. Jeder zahlt einen Beitrag, mit dabei ist in jedem Jahr der Auto-Club „Kaputte Jungs“ und Utgard-Wirt Matthias „Hubi“ Huber.

Für ihn ist es in diesem Jahr sein letztes Silvester in dieser Funktion, weil er das Utgard seit 1. Januar an seinen Neffen Chris Baggendorf mit Partnerin Nancy Hoyer verpachtet hat. Deshalb war das größte private Feuerwerk Eckernfördes in diesem Jahr auch für ihn etwas besonderes. Die Atrox-Biker wollen auch in Zukunft dem Utgard die Treue halten.

Die Vor-Silvesterfeier hat sich herumgesprochen, und so versammelten sich viele Schaulustige kurz vor Mitternacht vor dem Utgard, um das Spektakel nicht zu verpassen. Und viele wünschten sich bereits am frühen Silvestermorgen ein frohes neues Jahr.

von Arne Peters

erstellt am 02.Jan.2017 | 06:17 Uhr