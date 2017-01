neujahrsempfang der marine : Bundeswehr gefordert wie nie zuvor

vergrößern 1 von 3 Foto: Peters (2) 1 von 3

Übergriffe in Köln und Hamburg, Attentate in Brüssel, Istanbul, Nizza und Berlin, Gewalt in Syrien, Irak und Afrika – „die Welt wird offensichtlich aggressiver“, sagte gestern der Kommandeur des Marinestützpunktes Eckernförde, Fregattenkapitän Bernd Ufermann, bei seinem Jahresrückblick und fügte ein „leider“ hinzu. Er hatte zum traditionellen Neujahrsempfang der Bundeswehr eingeladen und konnte 140 Gäste aus Streitkräften, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im Offiziers-/Unteroffiziersheim begrüßen.

Sein Rückblick fiel angesichts der immer unsicherer werdenden Weltlage ernüchternd aus. Die Bundeswehr sei in den letzten Jahren bei der Terrorbekämpfung und in neuen Einsätzen gefordert wie selten zuvor – auch die Marine in Eckernförde. Soldaten seien in neuen Einsätzen im Nord-Irak, in Syrien, Mali und zur Seenotrettung im Mittelmeer. Diese Anforderungen hatten auch personelle Konsequenzen: So forderte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen einen nicht weiter schrumpfenden und „atmenden Personalkörper“. Ufermann: „Erste Auswirkungen spürten wir in Eckernförde bereits im letzten Quartal des Jahres 2016. So sollen das Seebataillon und das Kommando Spezialkräfte der Marine personell um eine komplette Bordeinsatzkompanie und weitere Spezialkräfte aufwachsen.“

Er zählte die Einsätze auf, an denen Soldaten aus Eckernförde im Jahr 2016 beteiligt waren: Operation Atalanta am Horn von Afrika zum Schutz von Seeleuten und Handelsschiffen vor Piraterie, Operation Sophia zur Bekämpfung von Menschenschmuggel im Mittelmeer inklusive der Rettung von in Seenot geratenen Flüchtlingen, das multinationale Manöver Baltops sowie Unifil zur Einhaltung des Waffenstillstandes zwischen Israel und Libanon und Minusma Mali zur Stabilisierung des Staates Mali. Hinzu kommen Beteiligungen bei Einsätzen in Afghanistan, im Kosovo oder beim Ständigen Minenabwehrverband der Nato.

Nebenbei wurde die neue Soldatenarbeitszeitverordnung eingeführt, die nicht nur zur Folge hatte, dass seither ein ziviler Wachdienst die Bewachung der Boote leistet: „Die Auswirkungen waren insbesondere in Richtung Jahresende durch verringerte Anwesenheit von Soldaten im Dienst – weil im Zeitausgleich befindlich – deutlich spürbar. Dies lässt schon fast vermuten, dass der Auftragsumfang den Umfang der zur Verfügung stehenden Arbeitszeit hier und da auch einmal übertreffen kann.“

Konkret konnte Ufermann für 2017 unter anderem die Fortsetzung des laufenden Sophia-Einsatzes des Tenders Main bis April im Mittelmeer verraten, ebenso den zweimonatigen Ausbildungseinsatz des Flottendienstbootes Oker, das gestern den Hafen verließ. Das Seebataillon und das Kommando Spezialkräfte sollen zudem im laufenden Jahr um rund 300 Mann anwachsen.

Ufermann betonte die gute Zusammenarbeit zwischen Marine und Stadt, der sich Bürgervorsteherin Karin Himstedt in ihrer Rede anschloss. Sie vertrat die Meinung, „dass es sich bei den aktuellen Krisen nicht um ein vorbeiziehendes Schlechtwettergebiet handelt, sondern um einen fundamentalen Wandel in der weltweiten Sicherheitslage“. Das bedeute immer wieder neue Herausforderungen für die Bundeswehr. „Wir können Ihnen nur versichern, dass wir an Ihrer Seite stehen. Wir hoffen und wünschen uns, dass Sie von Ihren Einsätzen immer wieder wohlbehalten nach Eckernförde zurückkehren und dass Sie sich hier in unserer Stadt auch weiterhin wohlfühlen.“