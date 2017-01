Windkraft : Bürger machen CDU Druck

vergrößern 1 von 4 Foto: dis (3) 1 von 4





Waabs | Auf sieben Teilflächen in Schwansen sieht der bisherige Entwurf des Regionalplans Wind der Landesregierung die Möglichkeit für den Bau von rund 40 Windkraftanlagen vor. „Die Halbinsel Schwansen muss von Windkraft frei bleiben, bis auf die Anlagen in Loose“, sagte Christian Schlömer, Vorsitzender des CDU-Regionalverbands Schwansen. Wie würde eine CDU-geführte Landesregierung nach der Wahl im Mai mit der Windkraft umgehen, fragte daher der Verband. Antworten erhofften sich rund 160 Besucher aus ganz Schwansen, die Dienstagabend ins Restaurant Meeresblick in Waabs kamen.

Unter dem Titel „Noch mehr Windparks in Schwansen“ stellte sich zunächst Petra Nicolaisen (MdL, Flensburg-Land), später auch der CDU-Landes- und Fraktionsvorsitzende im Landtag, Daniel Günther aus Eckernförde, den Fragen.

So gab Günther mehreren Bürgern Recht, dass die bestehenden Mindestabstände zwischen Wohngebäuden und Windkraftanlagen nicht ausreichten. Er brachte die sechsfache Höhe der Windräder als Mindestabstand zu Gebäuden ins Gespräch, als Ersatz für die bisher angewendete dreifache Abstandsregelung.

Als kontraproduktiv sehe es die CDU zudem an, dass im Regionalplan der Landesregierung an der Nordsee ein drei Kilometer breiter Küstenstreifen frei von Windkraft bleiben solle. „Wir hätten diese Einschränkung nicht gemacht“, erklärte Nicolaisen. Die dort wegfallenden Flächen, die damit auch nicht mehr für das Repowering nutzbar wären, würden nun ins Landesinnere verlegt. „Die Regionalpläne kommen vom Tisch und werden überarbeitet“, kündigte Günther für den Fall an, dass die CDU in Regierungsverantwortung komme. Applaus brandete im voll besetzten Saal auf. Eine Veränderung der Abstände schließe aber auch eine Überprüfung der bestehenden Kriterien, beispielsweise Abstände zu Kultur- und Naturdenkmälern oder geschützten Tieren, ein, so Günther weiter. Er erwarte, dass durch die Wiederaufnahme des Küstenstreifens an der Nordsee in die Windnutzung, andere Flächen frei von Windkraft bleiben könnten.

Bislang sieht der Entwurf des CDU-Wahlprogramms eine Erhöhung des Abstands bei der Errichtung von Windkraftanlagen zu Einzelhäusern und Splittersiedlungen von 400 auf 500 und zu Siedlungsbereichen mit Wohnungs- und Erholungsfunktion von 800 auf 1200 Meter vor. Dafür erntete Petra Nicolaisen zuvor noch Unmutsrufe.

„Mit dem Thema muss sich die CDU noch intern befassen, sonst schaffen sie es bei der Wahl nicht“, warf die Holzdorferin Sylvia Green-Meschke ein. Das sei mehr Abstand, als die Regierungsfraktionen bisher anbieten. Die Landesregierung setzt die Energie-Wende unbeirrt durch, egal was die Menschen dazu sagen, verteidigte Nicolaisen die bisherige CDU-Alternative. Die CDU wird Anfang Februar am Wahlprogramm arbeiten, kündigte Nicolaisen an.

Auf die Frage von Dr. Susanne Kirchhof, Sprecherin der Gegenwind Schleswig-Holstein, ob denn die Bürger in Splittersiedlungen Bürger zweiter Klasse seien, wenn zu ihren Gebäuden nur 500 Meter Mindestabstand nötig seien, stellte Nicolaisen fest, dass der Außenbereich „problematisch“ sei. Würde man die 1200 Meter (CDU-Idee) bei jedem Gebäude anwenden, dann würde Windkraft in Schleswig-Holstein nicht stattfinden, sagte sie. Als Idee brachte Manuel Dittmers aus Dörphof den verstärkten Ausbau der Windkraft auf See ins Spiel. Ein Aspekt, den Günther befürwortete, auch wenn auf See nicht mehr soviel Platz sei, wie man denke, ergänzte Petra Nicolaisen.

Als dringlich forderte Susanne Kirchhof, dass der Bau weiterer Windkraftanlagen durch Sondergenehmigungen so lange gestoppt werde, bis die Abwägung des Regionalplans abgeschlossen sei. Das sorge immer wieder für Entsetzen bei den Bürgern. Durch das Moratorium hätten die Landtagsfraktionen im Mai 2015 nach dem OVG-Urteil aus dem Januar 2015 zu den Regionalplänen I und II eine Veränderungssperre für zwei Jahre erlassen, erklärte Nicolaisen. Windprojekte, die aber bereits vorher im Verfahren waren, für die könne es Sondergenehmigungen geben, stellte Günther fest, da könnten sie nichts machen.

Aber die CDU wolle die Einbindung des Gemeindewillens als Abwägungskriterium für Windeignungsflächen erreichen, betonte Nicolaisen. Ein entsprechender Antrag sei auf dem Weg. Nach Ansicht der CDU beharre die Landesregierung aber auf ihrem Weg. Dabei sei das Signal „katastrophal und die Akzeptanz für Windkraft nimmt ab“, so Nicolaisen.

Ob nicht das Ziel, 2 Prozent der Landesfläche für Windkraft bereitzustellen, wie es auch im Entwurf des CDU-Wahlprogramms stehe, zu hoch sei, wollte Rupert Rompel wissen. Der Ingenieur für Energietechnik aus Brodersby erklärte dazu, dass die 2 Prozent auf falschen Berechnungen basierten – an sich würden 1,3 bis 1,4 Prozent der Fläche reichen. So basierten die Berechnungen auf Daten aus dem Jahr 2012, wo beispielsweise Angaben zu Nabenhöhe und Wind mit den heutigen nicht übereinstimmten. Zudem gebe es keine Erklärung, warum Schleswig-Holstein dreimal so viel Energie erzeugen müsse, wie es verbrauche. Dies führe nur dazu, dass „die Bürger jeden Tag bei der Stromrechnung abgezockt werden“.

Günther kündigte an, dass der Netzausbau vorankommen müsse und die Kosten solidarisch über die Grenzen Schleswig-Holsteins hinaus verteilt werden müssen. Rupert Rompel bezeichnete die von der Bundesregierung im Eiltempo verordnete Energiewende als Reaktion auf die Atomkatastrophe von Fukushima 2011 als überschnell. Das Ziel der Bundesregierung, Deutschland bis 2050 CO2-neutral zu gestalten, sei eine Vision. Die Umstellung eines bis dahin zentralen Energienetzes in ein dezentrales Netz mit tausenden von Stromproduzenten in der kurzen Zeit, „das geht nicht“, sagte Rompel.

Im Verfahren zur Windkraft sei vieles schief gelaufen, stellte Günther fest. Daher müsse es zur Entschleunigung des Ausbaus an Land kommen, so lange nicht der Netzausbau zum Abtransport des Stroms vorankomme. Und Politik muss Veränderungen in der Wahrnehmung der Bürger aufnehmen und nicht gegen die Menschen die Energie-Wende durchsetzen. „Wir müssen den Kurs ändern“. Er nehme ein sehr klares Stimmungsbild mit.

„Ich gehe mit einem verhalten optimistischen Gefühl“, sagte Gegenwind-Sprecherin Susanne Kirchhof im Anschluss. Sie habe den Eindruck, dass in der CDU eine Diskussion angestoßen wurde.

von Dirk Steinmetz

erstellt am 19.Jan.2017 | 06:19 Uhr