Altenholzer Abiturienten zeigen ihr Können : Bühnenshow für prall gefüllte Abikasse

Altenholz | „Wir wollen das Fernsehprogramm auf die Bühne bringen “, kündigte Gesche Gerull aus dem Abijahrgang an. Schon im Vorfeld der Aufführung steckten die 120 Schüler viel Arbeit in ihren Auftritt mit der „Late-Night-Show“ am Freitagabend. In der Aula des Gymnasiums Altenholz wurden Stühle bereitgestellt und die Beleuchtung montiert. „Wir sammeln Spenden für unseren Abiball in den Holstenhallen “, erklärte die Schülerin. Mit einem aufwendigen Programm, bestehend aus 19 Aufführungen, wollten die Schüler, dass reichlich Geld in die Abikasse fließt.

Die Vielfalt der Vorführungen war genau das Richtige für die Zuschauer in der voll besetzten Aula. Mal witzig, mal künstlerisch, aber immer innovativ – so wollte der Jahrgang sich den Besuchern präsentieren.

Viel zu lachen gab es beim Sketch mit Michel Heide und Jonas Borchert. Während Heide in seiner Rolle fünf Sprachen fließend beherrscht, ein Mathe-Ass ist und in seiner Freizeit gerne und viel liest, schlüpfte Jonas Borchert in die Rolle des Kevin und entsprach in seiner Darstellung allen Klischees – sehr zur Erheiterung des Publikums.

Ganz anders hingegen der Auftritt von Shayleen Zavazava und Leoni Jansen. Mit glasklarer und beeindruckender Stimme trug Shayleen zwei Lieder vor und wurde von Leoni auf der Gitarre begleitet. Ihr Duett sorgte für absolute Stille im Publikum, das aber nach dem Ausklingen der letzten Note umso begeisterter Beifall klatschte.

So ganz nebenbei wurde auch „Germanys next Topmodel“ in Altenholz gefunden. Die beiden Kandidaten Yannick Pinkowsky und Jan Grönlund schwebten in ihren Kostümen über die Bühne und hätten alleine für ihren Mut, im Rock aufzutreten, beide den Sieg verdient gehabt. Jedoch nutzte Yannick die Chance für etwas ganz anderes. „Meine Mutter hat heute Geburtstag“, rief er ins Publikum und fing an zu singen. Der ganze Saal stimmte mit ein. Frauke Pinkowsky konnte ihre Rührung kaum verbergen. „Ich wusste, er hat irgendwas vor, aber das habe ich nicht erwartet“, sagt sie. Auch einige Lehrer spielten mit. So waren sie Kandidaten beim Quiz über „50 Shades of Grey“ und gaben bereitwillig Auskünfte über ihren Schulalltag. Ein bunter, vielseitiger Abend – Langeweile sollte nicht aufkommen.

Auch für diejenigen, die die erste Show verpasst haben, hatten die Abiturienten eine Überraschung parat. „Am Sonnabend, 11. Februar wird unsere Show ein weiteres Mal aufgeführt. Aber leicht verändert“, sagt Gesche Gerull. Dann soll erneut Geld gesammelt werden. Rund 2000 Euro waren es jetzt bei der Premiere. Dieses Geld kann der Jahrgang auch gut gebrauchen, um einen unvergesslichen Abiball zu organisieren.