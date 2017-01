DAS NEUE PLAKAT IST DA : Blauhai wirbt für Green Screen 2017

1 von 1 Foto: karkossa-schwarz 1 von 1

Bei Green Screen kehrt das Meer zurück – ein Blauhai (prionace glauca) auf dem riesigen Green Screen-Plakat am Lornsenplatz begrüßt ab Sommer die Besucher in Eckernförde. Die Hochseehaiart ist das Motiv für das diesjährige Green Screen Internationationales Naturfilmfestival vom 13. bis 17 September.

Gestern präsentierten Geschäftsführer Markus Behrens, Festivalorganisatorin Maike Juraschka und Pressesprecher Michael van Bürk das neue Plakat erstmals der Öffentlichkeit. „Es ist ein Motiv, das sehr gut ins Auge fällt und durch seine grafische Reduzierung spätestens nach drei Sekunden erkannt wird“, begründet van Bürk die Auswahl. Mit dem Meeresmotiv, das ab nächster Woche im Green Screen-Büro als Plakat oder Postkarte zu erwerben ist, unterstreichen die Veranstalter das diesjährige Schwerpunkthema „Die Zukunft der Meere“.

Aufgenommen hat dieses Foto Uli Kunz von Submaris Kiel. Der Meeresbiologe, Forschungstaucher und Fotograf hat Robert Marc Lehmann, der im Herbst das Green Screen Jugendfilmcamp in Tönning geleitet hat, beim Tauchen im Atlantik vor den Azoren begleitet und das Foto aufgenommen. „Der Blauhai steht zwar nicht unter Artenschutz, ist aber durch Finning (abschneiden der Rückenflosse, die Red.) massiv bedroht“, erklärt Maike Juraschka. Den Themenschwerpunkt „Die Zukunft der Meere“ nahm Green Screen zum Anlass, eine neue Kategorie für die Filmproduktionen einzuführen. Aus der Kategorie „Wildes Schleswig-Holstein“ wird „Nordischer Naturfilmpreis“. „Wir hoffen dadurch mehr Einsendungen aus den Ostseeanrainerstaaten, also den baltischen und skandinavischen Ländern sowie Rusland zu bekommen“, sagt Markus Behrens. Das Preisgeld von 2500 Euro wird auch in Zukunft vom Umweltministeriums des Landes gestiftet. Auch die Eckernförder Gespräche, die einen Tag vor Beginn des Festivals stattfinden, werden sich mit dem Themenschwerpunkt mithilfe eines speziellen Themas kontrovers auseinandersetzen. „Wir bemühen uns, den Kinofilm über Jacques-Yves Cousteau, Entdecker der Meere, zeigen zu können“, verrät Markus Behrens einen Höhepunkt. Ein weiterer Schwerpunkt wird das Leben und Werk von Heinz Sielmann sein, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre.

Die Praxis kommt bei dem diesjährigen Filmfestival nicht zu kurz. „Für Amateurfilmer bieten wir mit Unterstützung von Tauchen & Meer einen Workshop „Ostsee von unten“ mit hochkarätigen Tauch- und Filmprofis an“, sagt Juraschka. 50 Beiträge liegen bis jetzt vor. Noch bis zum 15. März haben Naturfilmer Zeit, ihre Produktionen bei Green Screen einzureichen.

von Susanne Karkossa-Schwarz

erstellt am 26.Jan.2017 | 19:30 Uhr