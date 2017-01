Abfall : Bio-Abfall: Was gar nicht in die Tüte gehört

1 von 1 Foto: Sopha ((3) 1 von 1

Nicht oft, aber es kommt vor: Abgelaufene Lebensmittel werden mitsamt Plastikverpackung entsorgt, verschimmelte Gurken im Glas weggeworfen. Jedoch nicht in den Restmüll, sondern in die Tonne für Bioabfall. Das bereitet der Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde (AWR) dann Probleme. Plastik, Glas und andere Fremdstoff verunreinigen den Kompost, der aus dem Bioabfall gewonnen wird. Aber: „Wir möchten den Landwirten Kompost liefern, der völlig störungsfrei ist“, erklärt Ralph Hohenschurz-Schmidt. Darum leitet das Unternehmen jetzt eine Reihe von Maßnahmen ein. Unter anderem, so der AWR-Geschäftsführer gestern, „werden die Müllwerker ab 1. März genauer in die Tonnen schauen“.

Rund 110 000 Haushalte im Kreis Rendsburg-Eckernförde werfen ihren Bioabfall in braune AWR-Tonnen. Aus diesen wurden im vergangenen Jahr 54 000 Tonnen Material auf dem Gelände in Borgstedtfelde angeliefert. Nach Entzug der Feuchtigkeit und nach dem Abbauprozess entstanden daraus 23 000 Tonnen Kompost. Kompost ist ein guter Dünger. An Privatkunden wird lediglich Grünkompost verkauft, der nicht aus Haushaltsabfällen gewonnen wird und garantiert glasfrei ist. Damit auch der übrige Kompost von guter Qualität ist – Hauptabnehmer ist die Landwirtschaft – soll jetzt gegengesteuert werden. Außerdem: Seit Jahresbeginn 2017 „fordert die aktuelle Düngemittelverordnung eine weitere Verminderung von Fremdbestandteilen“, erklärt Hohenschurz-Schmidt. Künftig dürfen Kunststoffschnipsel größer als zwei Millimeter „nur noch einen Anteil von maximal 0,1 Prozent des Gewichtes“ ausmachen. Die ungewollten Fremdstoffe werden herausgesiebt – anfangs durch Siebe mit 15-Millimeter-Öffnungen, seit einiger Zeit mit 12-Millimeter-Sieben und künftig müssen wahrscheinlich 10-Millimeter-Siebe diese Arbeit erledigen. Das bedeutet: Der Vorgang dauert länger, was den Prozess verteuert.

Daher setzt die AWR auf Vorbeugung. Der Aufkleber „Plastik – nein danke“ auf den Tonnen soll die Bürger dafür sensibilisieren, dass nur organische Abfälle Biomüll sind. Selbst abbaubare Plastikbeutel für die Bioabfalleimer haben ihre Tücken. Sie zersetzen sich in einem langen Zeitraum. Die Anlage in Borgstedtfelde hat eine andere „Prozessführung“, es bleiben daher Reste dieser Tüten übrig. Die braunen Papiertüten, die im Handel erhältlich sind, haben meist den Nachteil, dass sie durchfeuchten. Bei der AWR ist jetzt eine Tüte erhältlich, deren Papier dicker ist und die ein kleines Stück Pflanzenkohle enthält (das speichert Gerüche und Feuchtigkeit), „so dass sie mehrfach verwendbar ist“, erklärt Hohenschurz-Schmidt. Mit 30 Cent pro Stück ist sie jedoch auch teuer als die herkömmlichen Beutel. Im zweiten Quartal dieses Jahres soll dann noch ein „formschönes“ Sammelgefäß dazu kommen, designt von einem Studenten der Kieler Muthesius-Hochschule.

Bisher ist die AWR vertraglich bereits dazu verpflichtet, fünf Prozent der Biotonnen zu kontrollieren. Das bedeutet: Die Müllwerker lüften den Deckel und schauen hinein. Wenn sie künftig öfter kontrollieren und dann Fremdstoffe entdecken, wird die Tonne nicht abgefahren und mit einen Hinweiszettel versehen. Dann gibt es zwei Möglichkeiten: Der Bürger sortiert Plastik oder andere Stoffe, die nicht hineingehören, aus. Oder es gibt eine Sonderabholung, die rund 35 Euro kostet.

Auf diese Weise möchte die AWR „die bestmögliche Kompost-Qualität“ erreichen. Sollten die Maßnahmen nichts fruchten, bliebe als letzter Ausweg noch eine Gebührenerhöhung. „Wenn es eine Veränderung der Rechtsgrundlage gegeben hat, haben wir die Möglichkeit, nachzuverhandeln“, erklärt Ralph Hohenschurz-Schmidt, schränkt aber gleich ein: „Ich gehe nicht davon aus, dass der höhere Aufwand zu höheren Gebühren führen wird.“

von Sabine Sopha

erstellt am 31.Jan.2017 | 06:04 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen