Altenholzer Heimathefte : Auf der Flucht vor 70 Jahren

1 von 1 Foto: Suhr 1 von 1

Altenholz | „Wichtig ist, dass man sich erinnert an das, was war“, sagte Bürgermeister Carlo Ehrich und verwies auf das Archiv der Gemeinde Altenholz, wobei er betonte, dass die „Altenholzer Heimathefte“ ein wichtiger Bestandteil des Archivs sind. Anlass hierfür war die offizielle Präsentation des achten Bandes dieser Serie.

Die seit 1987 in loser Folge erscheinenden Bücher beschäftigen sich mit Geschichte und Geschichten der Gemeinde – vom Vereinsleben über die Zeit zwischen den Weltkriegen bis hin zur Geschichte der hauptamtlichen Verwaltung. Der nun erschienene Band, für den die Altenholzer Autorin Britta Gaude federführend verantwortlich zeichnet, beschäftigt sich mit einem Thema, das, obwohl gut 70 Jahre her, durchaus auch einen aktuellen Bezug hat. Der Titel: „Flucht und Ankunft aus den deutschen Ostgebieten ab 1944“.

Flucht. Ein Wort, bei dem den meisten wohl zunächst die zurzeit zu uns kommenden Asylsuchenden aus Krisenregionen einfallen, das viele aber auch aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg aus eigener und meist bitterer Erfahrung kennen. „Das Buch hat ein Thema mit jetzt besonderer Bedeutung und wir als Deutsche haben eine besondere Verantwortung“, sagte Ehrich im Hinblick auf die eigene Geschichte. „Auch wenn manche das Thema am liebsten verdrängen würden, wie man gestern gerade wieder hören konnte“, fügte Ehrich im Hinblick auf die jüngste Skandalrede des rechten AfD-Politikers Björn Höcke hinzu. „Davon sind wir hier zum Glück weit entfernt“, so der Bürgermeister.

Vom Frühjahr bis zum September vergangenen Jahres hatte Britta Gaude am Buch gearbeitet und bei der Idee zum Thema zunächst die aktuelle Flüchtlingssituation gar nicht im Hinterkopf, sieht aber durchaus Parallelen. 21 Zeitzeugen, die die Flucht als Kinder miterlebt hatten, befragte sie. Einige schrieben ihre Geschichte selber auf, andere berichteten mündlich und Gaude brachte es zu Papier. „Manche, die ich gefragt hatte, ob sie ihre Geschichten erzählen möchten, haben dies auch abgelehnt“, bedauerte die Archäologin und frühere Lehrerin.

Drei der Geschichten bekamen die gut 70 Besucher am Donnerstag im Ratssaal zu hören. Günter Rost, Jahrgang 1941, las seine Geschichte selbst vor, wie er als Vierjähriger mit den Eltern, Bruder und Schwester von Braunswalde in Westpreußen mit Auto, Pferdefuhrwerk, Schiff und Zug über Dänemark und Kiel auf das Gut Knoop kam. Die Erinnerungen von Josef Garske, Jahrgang 1937, las Carlo Ehrich vor. Ebenfalls aus Westpommern, aus der Gemeinde Tütz, kam er als Kind mit der Familie über Stettin und Lübeck nach Kiel und, nach Aufenthalten in mehreren Lagern in Kiel und Umgebung, letztendlich nach Altenholz. Auf die Frage, wie man aufgenommen wurde, sagte Garske, dass die Kinder es innerhalb der Lager gar nicht so wahrnahmen. Dort haben die Kinder, so wie überall, miteinander gespielt. „Nur wenn wir zur Schule gingen, meist barfuß, spürten wir, dass wir Flüchtlinge sind“, so Garske.

Auch die Erlebnisse der 1944 geborenen Edith Rubin trug Ehrich vor. Sie kam mit ihrer Mutter auf einem Geleitboot der am 30. Januar 1945 mit 10 000 Passagieren gesunkenen „Wilhelm Gustloff“ nach Kiel, wo auch ihr Vater später eintraf. Das Besondere an ihrer Geschichte: 2013 und 2014 besuchte sie ihr Elternhaus in Gotenhafen, dem heutigen Gdynia. Mit der polnischen Familie, die 1945 aus dem polnischen Teil der Ukraine von den Russen vertrieben und in Rubins früheres Elternhaus eingewiesen wurde, pflegt sie heute einen freundschaftlichen Kontakt. „Die haben es sogar geschafft, dass ich mit 70 Jahren erstmals meine Geburtsurkunde in Händen halten konnte“, so Edith Rubin gerührt.

Im Anschluss an die Geschichten wurden zwischen den fast ausschließlich älteren Besuchern Erfahrungen und Erinnerungen ausgetauscht – sowohl von Geflohenen als auch Einheimischen. Sehr emotional ging es zu, als zwei Zuhörerinnen mehr oder weniger zufällig feststellten, dass beide aus dem gleichen Ort, aus Schlochau in Hinterpommern, stammen. Und da die beiden sich viel zu erzählen haben werden, sorgte der Bürgermeister für den Austausch der Kontaktdaten, während Bürgervorsteher Wolfgang Weiß nochmals auf den Bezug zu den heute zu uns kommenden Flüchtlingen hinwies.

> Das 8. Altenholzer Heimatheft „Flucht und Ankunft aus den deutschen Ostgebieten ab 1944“ von Britta Gaude ist erschienen in einer Auflage von 1000 Exemplaren und für 10 Euro im Bürgerbüro im Rathaus, Allensteiner Weg 2-4, 24161 Altenholz zu bekommen



von Doris Smit

erstellt am 21.Jan.2017 | 05:27 Uhr