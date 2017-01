Alle zehn Jahre muss der Knick runter

1 von 1 Foto: Smit 1 von 1

Kahlschlag an der Straße Am Brook. Seit einigen Tagen wird der Knick an der Straße auf den Stock gesetzt. Die Aufgabe war an die Firma Lamp aus Noer vergeben worden, die mit einer Knickschere das Grobe erledigt hat. In den nächsten Tagen sind zwei Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Gettorf im Einsatz und schneiden die Stämme nach. „Das sind regelmäßige Arbeiten“, erklärt Bauamtsleiter Sönke Jacobsen. „Alle zehn bis 15 Jahre werden die Knicks runtergenommen“, ergänzt Bauhofleiter Ortwin Schröder. In diesem Jahr ist die Straße Am Brook an der Reihe, im nächsten Jahr geht es woanders in der Gemeinde weiter.

von Doris Smit

erstellt am 17.Jan.2017 | 15:26 Uhr