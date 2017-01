Grüne Woche Berlin : Aktiv-Region legt kulinarische Spur

vergrößern 1 von 3 Foto: Privat 1 von 3

Hütten | Die meisten Aussteller aus dem Altkreis Eckernförde bei der Grünen Woche in Berlin, in der Schleswig-Holstein-Halle, kommen aus der „Aktiv-Region Hügelland am Ostseestrand“. Zudem haben die elf lokalen Anbieter auch deutlich mehr Platz, als im Vorjahr, wie Dr. Juliane Rumpf, Vorstandsmitglied der Aktiv-Region aus Sehestedt erfreut berichtet. Diese Dynamik erklärt der Vorsitzende des „Naturparks Hüttener Berge“ Hans-Claus Schnack aus Klein Wittensee damit, dass innerhalb der geographischen Grenzen des Nord-Ostsee-Kanals, des Ochsenwegs, der Schlei und der Ostsee noch intensiver nach Teilnehmern für die Grüne Woche geworben wurde. Auch hat er beobachtet, dass an den Ständen besonders junge Leute – im besten Fall ganze Schulklassen – ein vitales Interesse zeigten. „Hier wachsen kommende Besucher unserer Region heran“, so Schnack zuversichtlich.

Die einzelnen Messeaussteller bestätigten Schnacks Beobachtung. Dirk Naeve (Sehestedt) bietet seine Heuherberge mit 40 Plätzen auf seinem Bauernhof am Kanal an. „Allein schon der Duft hier ist begehrt. Natürlich können die Gäste auch die rustikale Bauernküche genießen“, sagt er. Den „Schützenhof“ in Groß Wittensee präsentiert Wiebke Schmidt. Sie kann den Besuchern von einem neu gebauten Trakt für Menschen mit Behinderungen berichten. Insgesamt 80 Doppelzimmer stehen auch für Seminargäste zur Verfügung. Ein etwas anderes Konzept realisiert und präsentiert die „Globetrotter Lodge“ auf dem Aschberg. Maike Hoffmann berichtet davon, dass von dem Standort aus die gesamte Region erwandert oder mit dem Rad erkundet werden kann. In Berlin verlosen sie eine Klassenfahrt.

Die Angebote aus dem Altkreis werden durch den Tierpark Gettorf bereichert. So steht Dr. Gabriele Ismer mit ihren tierischen Angeboten oft im Mittelpunkt des Interesses, gerade bei Schulklassen. „ Wir können uns kaum retten“, so Ismer. Ausgefallen Süßes präsentiert die Bonbonkocherei Eckernförde. Hermann Hinrichs hat eine Auswahl an süßen Exponaten in die Hauptstadt gebracht und das Angebot noch erweitert. Er wirbt in Berlin auch mit Schokolade und Pralinen, die die Besucher später an den Eckernförder Hafen locken sollen. Hans-Hendrik Buchenau vom Gut Warleberg blickt auf 25 Jahre Obstbau und entsprechende Säfte zurück. Relativ neu präsentiert das Gut sein Kaffeehaus, das besonders Familien mit kleinen Kindern anlockt.

Andere Zielgruppen spricht die Isarnhoe Destillerie von Ralf Stelzer an. In Altenhof brennt er Spirituosen aus regionalem Obst und Getreide. So besticht er bei Whisky und Bränden durch einen heimatlichen Geschmack. Das Image der Region hebt sicherlich auch der ökologische Betrieb Lindhof der Uni Kiel. Dieser außerschulische Lernort wird auch in der Schleswig-Holstein-Halle diesem Anspruch gerecht. Mit Käse aus Holtsee wird der kulinarische Reigen abgerundet.

Ergänzt wird die Präsentation der Aktiv-Region durch den Naturpark Hüttener Berge und von den Profis der Eckernförde Touristik und Marketing GmbH. Einen eigenständigen Weg wählt seit Jahren die Eckernförder Firma Behn. So präsentiert Frank Goesch in Berlin die bundesweit bekannten Spirituosen „Friesengeist“ und „Küstennebel“.

Die beiden Köche Stefan Moese (Restaurant Victoria, Winnemark) und Michael Stöcken (ab Mitte März Strandrestaurant Karlsminde) üben schon seit Jahren in der Halle von der Küche aus viele Tätigkeiten aus. Sie tragen während der zehn Tage der Grünen Woche die Verantwortung für die gesamte kulinarische Logistik in der Halle und die tägliche gastronomische Betreuung der Gäste im VIP-Bereich mit Suppen, Fingerfood und Desserts. Außerdem müssen sie mit diesen kleinen Spezialitäten auch die Publikumstheke bestücken. Dort werden im täglichen Wechsel aus einem Kreis von neun Köchen jeweils drei Hauptgerichte zubereitet. Hier wirken unter anderem Frank Jebe-Öhlerich (Schlei-Liesel, Güby), Hans-Hermann Kopfstahl (Zum Fuchsbau, Tetenhusen) und Peter Raub (Schützenheim, Westerrönfeld)mit. Aus dem Land zwischen den Meeren stehen natürlich Fischspezialitäten wie „Gebratenes Lachsforellenfilet“ oder „ Gebratenes Filet vom Windebyer Noorzander“ ganz oben auf der Angebotsliste. Dieser kulinarische Reigen wird am letzten Messetag, Sonntag, 29. Januar, mit „Gebratenen Zanderfilets“ beendet, wenn Stöcken und Moese kochen. Hier hat sich seit Jahren schon die Kooperation innerhalb des DEHOGA-Kreisverbands Rendsburg-Eckernförde bewährt.

Angesichts der vielen Leckerbissen an den Ständen der Aussteller aus dem Altkreis Eckernförde, besteht Hoffnung, dass die geschätzt 400 000 Messebesucher den Wunsch haben, die Spezialitäten an ihrem Ursprung aufzusuchen.





von haj

erstellt am 26.Jan.2017 | 06:03 Uhr