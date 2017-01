Altes Wohnhaus fällt : Abrisskünstler in der Bismarckstraße

1 von 1 Foto: Peters 1 von 1

Eckernförde | Er ist der Mann, der Eckernförde abreißt: Eugen Zorn von der Firma Brückner aus Kappeln hat schon Gebäude in der Schleswiger Straße mit seinem Bagger plattgemacht, ebenso das halbrunde Haus in der Rendsburger Straße/ Ecke Brennofenweg und die Reihenhäuser an der Ecke zum Wulfsteert. Jetzt hat er ein neues Betätigungsfeld: Das Haus in der Bismarckstraße/ Ecke Domstag.

Wie ein Dirigent mit seinem Taktstock schwingt er den Greifarm seines Baggers zu einer nicht hörbaren Musik. Vorsichtig muss er sein – kein Stein, kein Balken darf auf die Straße fallen, auf der weiterhin die Autos fahren. Deshalb geht er behutsam vor und beweist zur Freude der Passanten seine filigrane Abrisstechnik. Im ersten Stock hat er gerade ein Badezimmer in der Mangel. Wie aus Spaß nimmt er mit seinem Greifarm den Toilettendeckel von der Kloschüssel und schleudert ihn elegant in den Schuttcontainer, bevor er die Badewanne vom Boden reißt und auf der anderen Grundstückseite deponiert. Holz, Stein, Metall und Emaille – alles wird getrennt. „Das mache ich nicht zum ersten Mal“, sagt er. Und man glaubt es ihm. An seiner Seite: Olaf Traulsen, der am Boden noch den gröbsten Schutt trennt, die Baustelle sichert oder mit einem Wasserschlauch den Staub bindet.

Die ganze Häuserreihe in Richtung Rendsburger Straße ist marode, die Eckhäuser sind schon im April 2015 abgerissen worden, jetzt folgt bis Mitte nächster Woche das Haus an der Bismarckstraße. Die beiden leer stehenden Gebäude dazwischen in der Scharnhorststraße sind von der Daheim-Wohnungsgesellschaft verkauft worden. Der neue Eigentümer hat dort schon konkrete Pläne, auch diese Häuser sollen abgerissen werden.

Was genau an die Stelle der abgerissenen Daheim-Häuser kommt, steht noch nicht fest. Als Grund für den Abriss ist die Statik der Gebäude angegeben worden: Sie wurden bereits in den 30er-Jahren gebaut und wiesen nun gravierende Mängel auf, die sich nicht mehr wirtschaftlich sanieren ließen. Das Gebäude in der Bismarckstraße soll auf jeden Fall inklusive Keller abgerissen, die Grube zunächst verfüllt und Rasen angepflanzt werden.

Anstelle der anderen beiden Häuser Ecke Rendsburger Straße / Scharnhorststraße soll eine klassische Wohnbebauung mit über 40 Wohnungen, teilweise mit Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss, in drei größeren Neubauten entstehen. Der Baubeginn ist für Frühjahr / Sommer 2017 geplant. Geparkt soll entweder in senkrechter Aufstellung vor den Häusern Scharnhorststraße oder in einer Tiefgarage, die unter den Gebäuden geplant ist. In der „parkähnlichen Landschaft“ ist ferner ein Pavillon als Gemeinschaftsgebäude geplant.

Architekt Horst Diekmann aus Schönberg hatte seine Vorstellungen im Dezember im Planungs- und Gestaltungsbeirat vorgestellt, der einige Änderungsvorschläge äußerte. Die Planungen laufen weiter.

Auch auf der Straßenseite schräg gegenüber an der Ecke Wulfsteert / Rendsburger Straße sollen die Bestandsgebäude durch Neubauten ersetzt werden. Am neuen zwei- bis dreigeschossigen Eckgebäude soll eine Kirchengemeinde Interesse haben, das andere ist für Wohnzwecke gedacht.





von Arne Peters

erstellt am 21.Jan.2017 | 06:31 Uhr

