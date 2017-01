Bauprojekt in Ascheffel : Abriss und Neubau: In der Dorfstraße rollen die Bagger

vergrößern 1 von 3 Foto: Messerschmidt (2) 1 von 3

Ascheffel | Der Dachstuhl ist schon seit gut einer Woche weitgehend abgetragen. Dann machte das Wetter den Abrissarbeiten einen Strich durch die Rechnung. Doch gestern wurde wieder in der Dorfstraße kräftig angepackt und die Bagger rollten. Weiter ging es mit dem Fassadenabriss und Abtragen von Bauschutt bei Hausnummer 35. Investor ist die Damendorfer Firma Paasch.

Die vorhandene Wohnbebauung in der Dorfstraße 35 bis 39 soll weichen und fünf Grundstücke für altersgerechtes Wohnen sowie drei Einfamilienhäuser entstehen. Der erste Spatenstich sei bereits für Februar geplant, so Firmenchef Benno Paasch auf Nachfrage der Eckernförder Zeitung. Die erschlossenen Grundstücke will Paasch verkaufen. Nach dem Abriss von Haus Nr. 35 soll im Februar das derzeit noch bewohnte Haus Nr. 37 ebenfalls abgerissen werden. „Haus Nummer 39 bleibt stehen , wird aber modernisiert und soll dann vermietet werden“, sagte Paasch. Die drei Mobilheime auf der Fläche, die eigentlich für Flüchtlinge gedacht waren, aber aufgrund ausbleibender Zuweisungen, ungenutzt bleiben, werden in Kürze verschwinden.

Bürgermeister Jörg Harder ist froh über das seniorengerechte Wohnen. Bei der Betreuung der Bewohner könne er sich eine Kooperation mit dem Haus Hüttener Berge vorstellen. Größere Baugebiete sind in Ascheffel vorerst nicht mehr geplant, so Harder. Zwei Grundstücke seien noch im Vogelsang und eines im Baugebiet Nordende zu haben.



von Achim Messerschmidt

erstellt am 18.Jan.2017 | 06:48 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen