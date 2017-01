Theater-Lesung : Ab 40 nicht mehr mit nacktem Arm winken

vergrößern 1 von 3 Foto: karkossa-schwarz (2) 1 von 3

Eckernflörde | Jede Frau ab 40 Jahren kennt diese Zweifel – soll dieses Leben alles gewesen sein? Gibt es ein Leben trotz Schlupflider, schlabberiger Haut, großem Taillenumfang, Doppelkinn und Hängebusen? Denn die Natur hat es nicht vorgesehen, dass Frauen jenseits der 50 überleben, da sie ihren Dienst als Reproduktionsmaschine getan haben. Glaubt man der Autorin Ildikó von Kürthy, sind in diesem Land rund 12 Millionen unzufriedene Frauen unterwegs.

„Ich kenne keine Frau, die nicht in kurzen Abständen immer mal wieder ihren Mann oder zumindest das Land verlassen will“, brachte es Bettina Tietjen am Donnerstagabend in der Stadthalle auf den Punkt. Die NDR-Moderatorin begleitete Ildikó von Kürthy bei der szenischen Lesung ihres neuen Buches „Neuland – Wie ich mich selber suchte und jemand ganz anderen fand“. Und diese hatte es wahrhaft in sich. Eine Pointe nach der anderen sorgte für beste Stimmung, es wurde gesungen und nicht nur auf der Bühne sehr viel gelacht. Untermalt von Klängen des Liedes „Stayin’ alive“ von den Bee Gees betrat Bettina Tietjen die Bühne und schwörte das weibliche Publikum mit Kostproben aus Kürthys Buch auf den Abend ein. Unter den rund 200 Zuschauern hatte auch eine Handvoll wagemutiger Männer den Weg in die Stadthalle gefunden, die auch nicht unverschont blieben. „Unzufriedene Männer sind völlig harmlos, sie machen dann den Fernseher lauter.“ Frauen dagegen sind gefährlich. Eine Frau in der Sinnfrage – im Bademantel erschien Ildikó von Kürthy auf der Bühne. Die Zuschauer erlebten zwei Freundinnen auf Fastenkur. Die eine (Ildikó) möchte sich verändern, „jetzt werde ich erstmal schön und blond“, die andere (Bettina) hat sich mit ihrem Schicksal abgefunden. Für beide aber gilt: „Ab 40 ist das wie in der Pubertät, bloß mit Führerschein und deutlich weniger Zukunft“, weiß die Autorin. Jede Zuschauerin, die meisten zwischen 30 und Mitte 50 Jahre alt, fand sich in den flotten Sprüchen der beiden wider. Ob es beim Zumba um das „erotische Vibrieren der Schultern“ ging oder um die falschen Hobbys. Statt Yoga oder Lyrik aus dem 19. Jahrhundert sind es „Kuchen essen, Sonnenbaden und mit zwei Kissen im Rücken Kitschromane lesen.“ Auch im Bett wird statt des Negligees jetzt lieber Frottee getragen.

Der Spaß der Zuschauerinnen kennt keine Grenzen, als Tietjen wertvolle Tipps parat hat: „Ab 40 solltest du mit nacktem Arm niemandem mehr zuwinken.“ Ob blond besser ist? „Blond sein ist wie oben ohne zu gehen“, weiß Ildikó von Kürthy, denn die Männer fliegen auf einen. Als sie mit blonder Perücke und rotem langen Kleid „Atemlos“ von Helene Fischer singt, ist das Publikum aus dem Häuschen. Für die Erkenntnis „Frauen wollen in erster Linie nicht Männern gefallen, sondern die direkte weibliche Konkurrenz ausstechen,“ gab es zustimmendes Gelächter und großen Beifall. Beschwingt und mit sehr viel guter Laune ging es nach zwei Stunden zur Autogrammstunde in das Foyer.

von Susanne Karkossa-Schwarz

erstellt am 28.Jan.2017 | 06:49 Uhr