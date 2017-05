Seifenkistenrennen in Lindhöft : 3. Lindhöfter Seifenkistencup

vergrößern 1 von 1 Foto: Querhammer 1 von 1

Die „Flotte Sprotte“, „Heidi Zwei“ und der „Grüne Blitz“ (Foto ,v.l), werden mit einem Rasentrecker wieder den Berg hinauf gezogen. Am vergangenen Sonnabend gingen 60 junge Rennfahrer beim 3. Lindhöfter Seifenkistencup am Lindhöfter Strandweg an den Start. Veranstalter war die Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtungen Jochen Sprenger GmbH aus Kronshagen. Damit verdoppelte sich die Zahl der Starter gegenüber dem Vorjahr. „Mehr geht jetzt nicht mehr, sonst müssen wir eine zweitägige Veranstaltung daraus machen.“, so Anne Sprenger.Die Seifenkisten waren in ihrer großen Mehrzahl von den Kindern und Jugendlichen der Jugendhilfeeinrichtung gebaut worden und anschließend auf Fahrtüchtigkeit geprüft worden. Den Bahngeschwindigkeitsrekord erzielte Lukas Dabelstein mit seiner Seifenkiste mit 35km/h Der Publikumspreis „Coolste Kiste”: ging an den Red Porsche Killer.





von Jonna Marlin Lausen

erstellt am 02.Mai.2017 | 07:53 Uhr