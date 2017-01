Fast täglich im einsatz : 277 Einsätze für die Feuerwehr

vergrößern 1 von 3 Foto: Kühl 1 von 3

Eckernförde | Insgesamt 277 Mal ist die Freiwillige Feuerwehr Eckernförde im vergangenen Jahr zu Einsätzen ausgerückt. Darunter waren 212 Notfalleinsätze mit Alarmierung und 65 Sicherheitswachen bei Veranstaltungen. Die Notfalleinsätze gliedern sich auf in 45 Brandeinsätze, 102 technische Hilfen und 63 Fehlalarme. Das war die Bilanz, die der Wehrführer Meint Behrmann am Freitagabend bei der Jahreshauptversammlung in der Feuerwache zog.

Der für die Einsatzkräfte anspruchsvollste und aufwendigste Einsatz war demnach der Brand einer Sauna im Keller eines privaten Wohnhauses im Kösliner Ring im Juli. Bei dem siebenstündigen Einsatz halfen auch die Feuerwehren Barkelsby, Gammelby und Loose sowie die DRK-Bereitschaft Eckernförde. Zu Schaden kam niemand.

Mit wetterbedingten Einsätzen wurde die Feuerwehr weitestgehend in Ruhe gelassen – das erklärt auch den Rückgang der technischen Hilfeleistungen im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent. Auch mussten die Einsatzkräfte nur zu vier Verkehrsunfällen ausrücken. Weiterhin hoch ist allerdings die Zahl der Notfalltüröffnungen bei dem Verdacht der Hilflosigkeit von eingeschlossenen Personen besteht. Insgesamt stellte sich heraus, dass die Einsätze aufwendiger waren als noch im Jahr zuvor, so dass trotz weniger Einsätze mehr ehrenamtliche Stunden geleistet wurden.

Insgesamt 131 Mitglieder zählt die Eckernförder Wehr, darunter 93 Hilfskräfte in der Einsatzabteilung, 21 in der Jugendfeuerwehr und 17 in der Ehrenabteilung. Dennoch verzeichnete die Wehr einen Rückgang der Einsatzverfügbarkeit. Pro Einsatz bei Tag standen 1,5 Einsatzkräfte weniger als noch im Vorjahr zur Verfügung, bei Nacht 2,5 Kräfte weniger. Eine Erklärung dafür gibt es noch nicht. Wichtig ist, dass dadurch zwar eine Erhöhung der Ausrücke- und Eintreffzeiten einherging, die gesetzlich vorgeschriebene Hilfsfrist von 10 Minuten jedoch eingehalten werden konnte. So rückte das erste Fahrzeug bei einer Alarmierung im Durchschnitt nach 7,16 Minuten aus und kam nach 9,57 Minuten am Einsatzort an.

Entsprechend dankbar zeigte sich Bürgermeister Jörg Sibbel: „In unserer Stadt herrscht ein uneingeschränktes Vertrauen in unsere Feuerwehr“, sagte er. „Sie alle leben uneigennützig und zum Wohle der Stadt unter Zurückstellung familiärer Belange und privater Entbehrungen das Ehrenamt beispielhaft vor und tragen dazu bei, dass Eckernförde eine liebens- und lebenswerte Stadt ist, in der sich Menschen wohl und sicher fühlen.“ Er zählte auf, welche Unterstützung die Feuerwehr im Gegenzug von der Stadt erhält: So wird unter anderem im Frühjahr ein neues Fahrzeug (HLF 20/16) für 425 000 Euro angeschafft und ist für Ende des Jahres die Auslieferung einer neuen Drehleiter für 750 000 Euro avisiert. Auch haben die Stadtwerke der Wehr einen neuen Sonderlöschmittelanhänger mit 240 Kilogramm Kohlendioxid zur Verfügung gestellt. Mit ihm lassen sich zum Beispiel Brände in EDV-Anlagen, Blockheizkraftwerken oder Trafostationen löschen.

Eine besondere Ehrung widerfuhr an diesem Abend Timo Molt: Er wurde für 25 Jahre treue Pflichterfüllung mit dem Brandschutzehrenzeichen Silber am Bande ausgezeichnet. Der Oberlöschmeister war unter anderem fünf Jahre Gruppenführer, stellvertretender Zugführer und Koordinator für den Feuerwehrstandort Süd. Bei der Ehrung vergaßen Wehrführer Meint Behrmann und Bürgermeister Jörg Sibbel auch nicht Ehefrau Kathrin Molt, denn ohne die Zustimmung der Ehefrau zu dem zeitaufwendigen Ehrenamt gehe es nicht.

Ehrungen, Wahlen und Beförderungen:

In die Einsatzabteilung der Wehr wurden Frauke Tillmanns und Henning Werr aufgenommen. Für langjährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Madita Molt und Daniel Weih (beide 10 Jahre), Olav Reusch (20 Jahre) sowie Torsten Michelsen und Udo Molt (30 Jahre). In die Ehrenabteilung verabschiedet wurden Gerd Begerow und Gerd Bolls. Befördert zu Oberfeuerwehrmännern bzw. zur Oberfeuerwehrfrau wurden Carsten Mulzer, Martin Schlegelmilch, Björn Ch. Petersen, Lukas Michelsen, Madita Molt, Florian Rau und Rainer Ludvik.

Nach neun Jahren als Schriftführer legte Johannes Petersen das Amt nieder, zu seinem Nachfolger wählte die Versammlung Andreas Stapelfeldt. Stellvertretender Kassenführer wurde Manfred Voßberg.

von Arne Peters

erstellt am 23.Jan.2017 | 05:53 Uhr

