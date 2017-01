Internat an der Schlei : 25 Millionen für Weiterentwicklung – Louisenlund will wachsen

vergrößern 1 von 3 Foto: Marcus DewANGER 1 von 3

Louisenlund | Jeder Hektar auf dem Internatsgelände wird derzeit genau in Augenschein genommen. Handelt es sich vielleicht um Bauland oder doch um eine Fläche im Wasserschutz-, Küstenschutz oder Naturschutzgebiet? Auch die Gebäude der Stiftung werden auf den Prüfstand gestellt. Sind Erweiterungen möglich oder schiebt der Denkmalschutz baulichen Veränderungen einen Riegel vor? Mittlerweile ist allen Beteiligten klar, dass es nicht viele Möglichkeiten gibt, den Schul- und Internatsbetrieb an der Schlei auszubauen. Das haben die Genehmigungsbehörden deutlich zu verstehen gegeben.

„Es gibt aber regelmäßige Treffen mit Behördenvertretern, um Kompromisse zu finden und Flächen auszuweisen“, sagt Dr. Peter Rösner. Und die müssen gefunden werden, so der Schulleiter Louisenlunds. Ansonsten würden der Stiftung schwere Zeiten bevorstehen. Rösner: „Wenn wir nicht wachsen, droht der Schule in fünf Jahren das Aus“, betont er. Zu hoch seien einfach die Fixkosten. Selbst bei der aktuellen Vollauslastung decken die Einnahmen nicht die Ausgaben.

Peter Rösner weist auf die besondere Situation der Internatsstiftung hin. Da sind zum einen die historischen Gebäude, die instand gehalten werden müssen. Entsprechend hoch sind auch die Energiekosten in den Häusern. Ausgaben, die andere Privatschulen in dieser Höhe nicht haben. Und dann ist da noch die Landeskinderklausel in Schleswig-Holstein. Rund 5000 Euro zahlt das Land pro Schüler und Jahr an staatliche und private Schulen, aber nur für die Schüler, die in Schleswig-Holstein oder Hamburg gemeldet sind. Für die Schüler, die außerhalb der Landesgrenzen ihren Wohnsitz haben – und das gilt für etwa 80 Louisenlunder Schüler – erhält die Stiftung keinen Cent.

„Das sind also pro Jahr rund 400.000 Euro, die wir aufgrund dieser Regelung nicht erhalten. Für einen Schüler aus China hingegen, zahlt das Land. Eine absolute Singularität in Deutschland“, sagt Rösner und auch ein Standortnachteil gegenüber anderen Privatschulen. Die 80 Internatsschüler sind die einzigen in Deutschland, für die keine Schulkosten übernommen werden. Eine Klage vor dem Verwaltungsgericht brachte keinen Erfolg.

Als Dr. Peter Rösner vor drei Jahren in Louisenlund seinen Dienst aufnahm, waren es etwa 280 Schüler. Mittlerweile sind es 350. Beim Internationalen Abitur (IB) waren es sieben Schüler, jetzt sind es 28. „Wie leisten uns mit dem IB damit aber auch zwei Oberstufen“, so Rösner, auch das sei mit Kosten verbunden. Der Internatsnachwuchs wird zudem über die neue Grundschule gesichert. Einerseits eine erfreuliche Situation, denn „erstmals in der Geschichte haben wir mehr Anmeldungen als Plätze.“

Doch für den entscheidenden Schritt nach vorne, reicht das nicht aus. „Wir brauchen 600 Schüler“, so Rösner, davon 400 im Internat, damit die Elternbeiträge den Schulbetrieb sichern und die Infrastruktur besser ausgelastet wird, auch um konkurrenzfähig zu bleiben. Essenräume, Sport- und Sportplätze sind ausreichend vorhanden.

Die Stiftung hat eigens für dieses Projekt einen Architekten eingestellt, um den Masterplan zu realisieren. 100 zusätzliche Betten sollen geschaffen werden und das bis zum Sommer 2020. Außerdem 20 neue Klassenräume. Dabei sollte so wenig Fläche wie möglich bebaut werden. Statt der bislang rund 70 Lehrer, würden es später um die 110 werden. „Alles in allem eine Investitionen von rund 25 Millionen Euro“, sagt Peter Rösner. Darin seien aber auch Ausgaben für die Wiederherstellung des Freimaurerparks enthalten.

Vor wenigen Tagen konnte die Stiftung sogar Vollzug melden. Der Kaufvertrag für das Grundstück in der Dorfstraße Nummer 5 ist unterschrieben. Dort, so die Planung, soll Wohnraum für Lehrer entstehen. Außerdem wird die Remise auf dem Hofgelände abgerissen und an dem Standort die neue Grundschule gebaut. Für ein weiteres Schulgebäude hat sich eine Fläche hinter dem Kavaliers- und Eschenhaus als Standort herauskristallisiert. Anfang März könne es schon mit der Planung konkreter werden, so weit seien die Gespräche mit den Behörden schon gediehen. Denn lange warten können man nicht mehr, sei doch mit einem Genehmigungsverfahren von ein bis zwei Jahren zu rechnen. „Alle wollen der Stiftung helfen“, das hätten die Gesprächspartner signalisiert. Allen sei die Bedeutung der Stiftung für die Schullandschaft, als Arbeitgeber, aber auch als Förderer des Denkmalschutzes bewusst.

von Achim Messerschmidt

erstellt am 28.Jan.2017 | 06:23 Uhr