Ornithologen auf Hooge : Diese Möwe macht Vogelfreunde verrückt

1 von 1 Foto: René Kuhns 1 von 1

Die Meldung verbreitete sich unter Vogelkennern wie ein Lauffeuer: Auf Hallig Hooge ist am vergangenen Freitag eine Elfenbeinmöwe entdeckt worden – für Schleswig-Holstein eine Sensation. „Eigentlich sind Elfenbeinmöwen eng an das arktische Meereis gebunden“, sagt Florian Braun, Praktikant bei der Schutzstation Wattenmeer und Erstbeobachter der „Florentine“ getauften Möwe. Weil Ornithologen gut vernetzt sind, machte die Neuigkeit schnell die Runde, und am Silvestermorgen standen 59 Vogelfreunde am Fährhafen von Schlüttsiel. Für sie wurde eine Sonder-Überfahrt organisiert. Die Aufregung ist verständlich: Schließlich wurde die letzte Elfenbeinmöwe vor 20 Jahren an der deutschen Küste gesichtet.

Auf Hooge angekommen, hieß es erst einmal suchen. Schließlich wurde die Möwe gefunden und ließ sich ausgiebig von den vielen Fotografen – darunter René Kuhns (44) – fotografieren. Der Alvesloer (Kreis Segeberg) hat auf Facebook die Gruppe „Wildlife und Naturfotografie in Norddeutschland“ gegründet, in der Naturfotografen aus dem Norden ihre Fotos austauschen. Auch am Neujahrstag war die Hallig gut besucht. Gestern allerdings machten sich 80 Ornithologen und Fotografen vergebens auf die Suche: Der seltene Gast ist offenbar weitergezogen.

Erst am Donnerstag hatte ein anderer Irrgast in Schlüttsiel für Aufsehen gesorgt: Eine ebenfalls aus der Arktis stammende Schwalbenmöwe.

von Matthias Kirsch

erstellt am 02.Jan.2017 | 17:23 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen