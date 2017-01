Ende eines Modellversuchs : Die gelbe Tonne bleibt vorerst nur in Tornesch

1 von 1 Foto: Plock 1 von 1

Tornesch | Sie ist schwarz, hat einen gelben Deckel, ist gut einen Meter hoch und Teil eines gerade beendeten Modellversuchs: Die gelbe Wertstofftonne. Bislang gibt es diesen Abfallbehälter im Kreis Pinneberg nur in Tornesch. Die Tornescher können ihre Tonne auch behalten, wie GAB-Chef Jens Ohde jetzt in einem Schreiben mitgeteilt hat. Ob weitere Kommunen im Kreisgebiet eine solche Tonne erhalten, hängt wesentlich vom Bundestag ab.

Der große Vorteil der Gelben Tonne gegenüber den Gelben Säcken: Tiere, Sturm und Chaoten können den stabilen Behältern weniger anhaben als den Säcken aus hauchdünnem Kunststoff. Zudem dürfen in die Tonne außer den Verpackungen weitere reycelbare Gegenstände geworfen werden. Für Jens Ohde, Geschäftsführer der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung (GAB), überzeugende Vorteile: „Ich bin ein glühender Befürworter der Gelben Tonne.“

Im Januar 2015 wurde die Gelbe Tonne eingeführt. Als Modellversuch in Tornesch. Allerdings, so der damalige Plan, sollten anschließend die anderen Kommunen des Kreises Pinneberg ebenfalls in den Genuss dieser Art der Wertstoffeinsammlung kommen.

Denn die neue Art der Wertstoffsammlung war sehr erfolgreich: „Wir konnten feststellen, dass sich der Anteil an den so genannten stoffgleichen Nichtverpackungen aus Kunststoff oder Metall deutlich erhöht hat. Dies ist ein nachweisbarer Beleg für den Erfolg des Versuchs und zeigt uns, dass weitere Verwertungspotenziale im Abfall im Sinne einer hochwertigen Kreislaufwirtschaft erschlossen werden können“, so die Gab in einem Schreiben an ihre Tornescher Kunden.

Doch die Gelbe Tonne wird vorerst eine exklusive Möglichkeit der Tornescher zur Wertstoffentsorgung bleiben. „Es ist uns leider nicht gelungen, die Dualen Systeme davon zu überzeugen, die erfolgreiche Wertstofftonne im ganzen Kreis Pinneberg einzuführen“, heißt es in dem Schreiben der GAB. Die GAB, die zu 51 Prozent dem Kreis Pinneberg gehört, sammelt nämlich für das „Duale System Deutschland“ die Wertstoffe ein.

Ursprünglich sollte die Einsammlung in einem „Wertstofftonnengesetz“ des Bunds geregelt werden. Stattdessen gibt es vom Bundesumweltministerium nur den Referentenentwurf eines „Verpackungsgesetzes“, dessen Anwendungsbereich auf Verpackungsabfälle beschränkt bleiben soll.

Allerdings kann der Kreis Pinneberg die Gelben Tonnen auch in Eigenregie in weiteren Gemeinden einführen. Doch die Hürden sind hoch. Zum einen müsste der Pinneberger Kreistag beschließen, die Tonne einführen zu wollen und die GAB beauftragen, entsprechende Verhandlungen mit dem Dualen System aufzunehmen. Der Kreistag hat zwar bereits im März des vergangenen Jahres per Resolution die Bundesregierung aufgefordert, einen Gesetzesentwurf zur Ausweitung der kommunalen Sammlung von Wertstoffen vorzulegen. Doch einen Alleingang lehnt der Kreistag laut Ohde ab: „Der Kreistag will das Gesetzgebungsverfahren abwarten.“

Das Hauptproblem sind das Duale System und die Kosten. Denn die Einsammlung der Tonne ist teurer als das Einsammeln der Säcke. Höhere Kosten würden aber ohne Erstattung vom Dualen System höhere Müllgebühren nach sich ziehen. Er habe deshalb beim Dualen System angefragt, was möglich sei, so Ohde. Alles, was billig sei, sei die Antwort gewesen.

Derartige Verhandlungen seien natürlich viel einfacher, wenn der Bundestag ein entsprechendes Gesetz verabschiedet, so der GAB-Geschäftsführer. Doch wie dieses Gesetz am Ende aussehen wird, weiß derzeit niemand.

Da die Tornescher trotz des Ende des Modellversuchs ihre Tonne behalten dürfen, sind sie bis auf Weiteres die einzigen Bürger des Kreises Pinneberg, die ihre Wertstoffe über diesen Behälter entsorgen dürfen. Doch Gelbe-Tonne-Fan Ohde, verspricht am Ball zu bleiben: „Sowie es ein Gesetz gibt, werde ich einen neuen Versuch starten.“

Kommentar: Erfolg auf der ganzen Linie

Die Bürger sind total zufrieden mit der Gelben Tonne. Die GAB ist voll des Lobes. Und die Menge an Wertstoffen, die mit den Behältern gesammelt wird, ist größer, als wenn es nur die Gelben Säcke gäbe. Erfolg auf der ganzen Linie! Dennoch hakt es bei der flächendeckende Einführung dieser Tonne. Ärgerlich. Doch wenn es ohne ein entsprechendes Gesetz nicht geht, muss das eben verabschiedet werden. Möglichst schnell. Hier ist das Bundesumweltministerium gefragt. So schwer kann das doch nicht sein – vor allem nicht angesichts der vielen Vorteile der Gelben Tonne.

von Bernd Amsberg

erstellt am 04.Jan.2017 | 10:00 Uhr