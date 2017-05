Zu wenig Bälle beim Fußballtag

vergrößern 1 von 2 Foto: SCHILLING (2) 1 von 2

Ein erster Blick zum Himmel am Sonnabendmorgen beruhigte den Vorsitzenden des Vosslocher Sportvereins (VSV), Max-Hermann Kuschert: Das Wetter war trocken. Damit war eine wichtige Voraussetzung zum Gelingen des Fußballtages erfüllt, der an diesem Tag auf dem grünen Rasen an der Sporthalle stattfinden sollte. Eine Enttäuschung gab es aber doch: Statt der bestellten zehn Bälle für das geplante Bubble-Soccer-Turnier waren nur vier geliefert worden. Damit musste sich die VSV-Führungsriege um Kuschert und dem 2. Vorsitzenden Jochen Lenz wohl oder übel abfinden. Das fiel ihnen sichtlich schwer, denn das Turnier sollte eigentlich den Höhepunkt der Veranstaltung bilden. Diese verlief dann aber trotzdem, wie sich herausstellte, außerordentlich erfreulich und bereitete den aktiven Teilnehmern und den verhältnismäßig vielen Zuschauern große Freude.

Zum Auftakt gab es das erwähnte Bubble-Football, bei dem die Spieler, eingehüllt in große, durchsichtige Kugeln, das berühmte „runde Leder“ ins gegnerische „Eckige“ zu schießen versuchten. Anders bei einem „normalen“ Fußballspiel passierte es oft, dass die Kicker aus dem Gleichgewicht und ins Trudeln gerieten – zum Vergnügen der Zuschauer am Spielfeldrand. Stark vertreten war auf der Veranstaltung auch der Fußball-Nachwuchs des Vosslocher Sportvereins, genauer: die F/G- und die D/E-Jugend.



Spannende Partie der Frauenmannschaft

Die erste Gruppe demonstrierte verschiedene Trainingseinheiten, wobei sie zeigen konnte, was sie während vieler Trainingsstunden gelernt hatten. Das machte durchaus Eindruck bei den Zuschauern, die dies mit großen Interesse verfolgten. Spannend verlief das anschließende Match der F/G-Jugend gegen die Eltern, bei dem natürlich der Spaß im Vordergrund stand. Die D/E-Jugend demonstrierte ebenfalls, wie sie mit dem „runden Leder“ umgehen kann und lud die jungen Zuschauer ein, bei ihnen mitzumachen. Als Highlight des Fußballtages entpuppte sich das Punktspiel der VSV-Frauen-Mannschaft gegen Paloma Hamburg, das an Spannung und Dramatik nichts zu wünschen übrig ließ. Die Bokholter verloren es zwar mit 6:7, hätten aber auch gewinnen können, wie Kuschert bestätigte: Chancen habe es genug gegeben. Aktiv dabei beim Fußballtag waren auch Mika und Mattes, beide elf Jahre alt. „Mir gefällt hier besonders das Demo-Training und dass sich alle Fußballgruppen treffen“, äußerte er auf Befragen. Gut findet er auch, dass Hamburger Kicker mit von der Partie sind. Mattes hebt insbesondere das Bubble-Football hervor, von dem er begeistert war.

von Ulf Marek

erstellt am 08.Mai.2017