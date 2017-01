Mit Kommentar aus der Redaktion : Wieder Ärger um Baumfällungen

1 von 1 Foto: Elisabeth Meyer 1 von 1

Barmstedt | Kurz nach der Fällaktion entlang des Krückauwanderwegs, der mehr als 40 Bäume zum Opfer fielen und die bei vielen Bürgern und Politikern große Empörung ausgelöst hatte, haben jetzt erneut zwei Baumfällungen für Aufregung gesorgt. Am vergangenen Freitag rückten kurz nach Schulschluss Arbeiter auf dem Hof der Hemdinger Grundschule an und fällten eine große Eiche. „Sie war mehr als 100 Jahre alt. Schon mein Großvater hat als Kind darunter gespielt“, berichtete ein Hemdinger, der die Fällung mitbekommen hatte. „Fünf Generationen von Hemdingern haben die Eiche gekannt“, sagte er. Seine Tochter, die jetzt dort zur Schule gehe, habe geweint, als sie den Baumstumpf sah.

Er verstehe nicht, weshalb gleich der ganze Baum gefällt worden sei, sagte der Hemdinger. „Der Stamm war kerngesund, da war nichts.“ Reimer Offermann, Vorsitzender des Schulausschusses, erklärte auf Anfrage unserer Zeitung, in den vergangenen Jahren habe mehrfach „mit ziemlichem Aufwand“ Totholz aus der Krone entfernt werden müssen. Daraufhin habe der Ausschuss beschlossen, die Eiche fällen zu lassen, „bevor etwas passiert“. Schließlich habe der Baum auf einem Schulhof gestanden, „auf dem dauernd Kinder spielen“, so Offermann. „Wenn er irgendwo in der Landschaft gestanden hätten, hätten wir vielleicht anders entschieden. Aber so – wer hätte denn die Verantwortung übernommen, wenn ein Kind verunglückt wäre?“ Das müssten sich auch die Kritiker fragen, so der Politiker. „Wir waren in einer Zwickmühle und hätten immer Kritik geerntet, so oder so.“ Wenn die Politik das Totholz ignoriert hätte, „hätten wir fahrlässig gehandelt, denn wir haben ja davon gewusst“, sagte Offermann. An Ersatzpflanzungen sei bislang nicht gedacht. „Aber darüber kann man sicher nochmal reden.“

Anders als in Hemdingen stellt sich der Fall in Barmstedt dar. Dort wird die Verwaltung ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen einen Anwohner der Nappenhorner Koppel einleiten, der eine Doppeleiche hatte fällen lassen, die im Bebauungsplan (B-Plan) als schützenswert festgesetzt war. Anwohner, die die Fällarbeiten am Vormittag bemerkt hatten, informierten das Ordnungsamt. „Wir waren fassungslos“, sagte eine Anwohnerin im Gespräch mit unserer Zeitung. „Die halbe Nachbarschaft war in Aufruhr.“ Ihrer Meinung nach sei der Baum gesund gewesen, sagte sie und ergänzte verärgert: „Es ist immer das Gleiche: 40 Jahre wächst ein Baum, und in fünf Minuten wird er gefällt.“

Fachamtsleiter Uwe Dieckmann erklärte auf Anfrage, gegen den Grundstückseigentümer werde ein Verfahren eingeleitet. Ihm drohe ein „nicht unerhebliches“ Bußgeld. Zudem werde er voraussichtlich an gleicher Stelle Ersatz pflanzen müssen. Weshalb der Eigentümer den Baum fällen ließ, „werden wir im Zuge des Verfahrens erfahren“, sagte Dieckmann.

Grundsätzlich gelte in Barmstedt, dass auf privaten Grundstücken Bäume, die nicht als Naturdenkmal eingestuft sind, außerhalb der Vegetationsperiode – also vom 1. Oktober bis 28. Februar – gefällt werden dürfen, so Dieckmann. Falls Bäume in B-Plänen festgesetzt seien, dürften sie allerdings nicht ohne Genehmigung gefällt werden.

Kommentar: Zumindest für Ersatz sorgen

Ein 100-jähriger Baum produziert pro Jahr fast 4,6 Tonnen Sauerstoff, filtert eine Tonne Staub und Giftstoffe und bindet 6,3 Tonnen reines Kohlendioxid. Wenn man einen 100-jährigen Baum fällt, müsste man 2500 junge Bäume mit einem Kronenvolumen von je einem Kubikmeter pflanzen, um ihn vollwertig zu ersetzen. Das hat die Stiftung Klimawald ausgerechnet. Und es zeigt, wie wertvoll vor allem ältere Bäume sind – und dass sie nicht leichtfertig gefällt werden sollten – etwa, weil sie vielleicht Licht wegnehmen oder das Laub Arbeit macht. Und wer trotzdem zur Säge greift, sollte auf jeden Fall für Ersatz sorgen müssen. Welcher Umfang dafür angemessen ist, zeigt ja die oben zitierte Berechnung... (Elisabeth Meyer)

von Elisabeth Meyer

erstellt am 26.Jan.2017 | 12:15 Uhr

