Nachruf : Westerhorn trauert um Harry Unger

Die Gemeinde Westerhorn trauert um Harry Unger. Der bekannte Kommunalpolitiker und Träger der Freiherr-vom-Stein-Verdienstnadel ist kurz vor Weihnachten im Alter von 65 Jahren unerwartet verstorben. „Er hinterlässt eine große Lücke“, sagt Bernd Reimers, Amtsvorsteher des Amts Hörnerkirchen, Bürgermeister von Westerhorn und Ungers politischer Weggefährte in der CDU.

1980 war Unger, der über die Bundeswehr nach Schleswig-Holstein gekommen war, in die Kommunalpolitik eingestiegen – unter anderem als bürgerliches Mitglied im Kindergartenausschuss. Bereits 1979 war er zudem Mitglied der CDU geworden. „Ihm war es immer wichtig, für die Bürger da zu sein“, sagt Reimers. Unger und er waren jahrzehntelang Weggefährten. Kennengelernt hatten sie sich Ende der 1980er-Jahre. Zu dieser Zeit seien sie sowohl politisch als auch privat erstmals in Kontakt gekommen.

Unger sei ein engagierter Politiker gewesen, der sich immer für die Fraktion, den CDU-Ortsverein, die Gemeinde und das Amt eingesetzt habe, so der Amtsvorsteher weiter. Innerhalb der Westerhorner CDU habe er zahlreiche Veranstaltungen maßgeblich mitgestaltet. Außerdem arbeitete er als Fraktionsvorsitzender. „Man konnte sich immer zu 100 Prozent auf ihn verlassen“, sagt Reimers.

1990 stieg Unger in den Westerhorner Gemeinderat ein. „Für mich ist es wichtig, dass wir eine vernünftige Gemeinschaft haben und man mit allen Menschen gut auskommt“, sagte er anlässlich der Verleihung der Freiherr-vom-Stein-Verdienstnadel über seine Arbeit. Unger war Ende November 2014 von Innenminister Stefan Studt (SPD) in Büdelsdorf für sein langjähriges kommunalpolitisches Engagement ausgezeichnet worden. Der Kreis Pinneberg hatte ihn für die Auszeichnung vorgeschlagen.

Zwischen 2003 und 2008 war Unger Amtsvorsteher des Amts Hörnerkirchen. „Er hat maßgeblich an der Umsetzung der Verwaltungsgemeinschaft Barmstedt/ Hörnerkirchen mitgearbeitet“, sagt Reimers. In der Gemeinde war Unger in zahlreichen Ausschüssen tätig. Zuletzt war der ehrenamtliche Kommunalpolitiker unter anderem als zweiter stellvertretender Bürgermeister und Vorsitzender des Ausschusses für Planung, Wirtschaft und Verkehr aktiv. Des Weiteren war Unger unter anderem Mitglied im Westerhorner Finanzausschuss sowie im Ausschuss für Soziales, Jugend, Freizeit und Sport. „Er war eine tragende Säule“, fasst Reimers Ungers politisches Wirken zusammen. Mit ihm verliere Westerhorn einen herausragenden und einflussreichen Kommunalpolitiker, der sich für seine Heimatgemeinde, den Kreis und für die Demokratie große Verdienste erworben habe, schreibt der CDU-Ortsverband in der Traueranzeige.

Unger sei ruhig, besonnen, und weitsichtig gewesen, so Reimers. In Westerhorn habe er sich unter anderem um die Umbauarbeiten im Gemeindezentrum „Lindenhof“, die B-Plan-Gebiete und die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen gekümmert. „Er war immer zuverlässig und hilfsbereit“, so Reimers. Unger sei zudem auch weit über die Grenzen des Kreises Pinneberg bekannt und in allen Verwaltungen Schleswig-Holsteins ein angesehener Partner gewesen.

Die Trauerfeier findet am morgigen Freitag, 6. Januar, ab 11 Uhr in der Kirche zu Hörnerkirchen statt.

von Christian Uthoff

erstellt am 05.Jan.2017 | 14:00 Uhr