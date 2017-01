Landfrauen : Wechsel in der Führung

1 von 1 Foto: Marek 1 von 1

Barmstedt/Heede | Überaus gut gefüllt zeigte sich der große Saal der Gastwirtschaft „Heeder Damm“ in Heede, als dort der Landfrauenverein Barmstedt-Rantzau seine diesjährige Jahreshauptversammlung abhielt. Aber das war auch nicht verwunderlich, denn die Tagesordnung beinhaltete unterhaltsame, informative aber auch wichtige Themen – unter anderem den Tagesordnungspunkt 7 „Neuwahlen“, von denen auch der Vorstand betroffen war: Es mussten zwei der drei Positionen in der Führungsriege bestätigt beziehungsweise neu besetzt werden.

Aus dem bisherigen Trio der gleichberechtigten Vorsitzenden schied Renate Poerschke aus, die nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung stand. An ihre Stelle rückte Helga Kuczorra, die in geheimer Wahl dafür neu gewählt wurde. Im Amt bestätigt und wieder gewählt wurde Ingrid Vollert. Die dritte im Bunde, Susanne Hachmann, die auch durch den Abend führte, war ohnehin bis 2018 gewählt. Spannung kam auf, als das Amt der Kassiererin, das zuletzt von Heike Krüger wahrgenommen woren war, neu zu besetzten war. Trotz mehrmaligem Aufruf, gelang es nicht, eine Kandidatin zu finden, so dass dieses Amt nun vom Vorstand kommissarisch übernommen wird.

Einen ebenfalls breiten Raum während der Versammlung nahm der Jahresbericht 2016 ein, den Magrit Strunk vortrug. Darin wurde detailliert Rückschau auf die zahlreichen Aktivitäten der Gemeinschaft im vergangenen Jahr gehalten und viele Erinnerungen wachgerufen – beispielsweise an die Ausfahrt nach Husum zum Einkaufsbummel am 15. April, an die Ausrichtung des „Kreisland-Frauentags 2016“ im Haus der evangelischen Gemeinschaft in Barmstedt, an dem rund 200 Personen teilnahmen, an die Fahrradtour am 23. Juli zum Hof von Magrit Bonnhoff in Heede, wo die Teilnehmerinnen unter anderem den bekannten NDR-Fernsehgärtner John Lengley befragen konnten, oder auch an die viertägige Busfahrt nach Stralsund im August.

Eine kritische Anmerkung gab es zur Weinachtsfeier am 8. Dezember. „Leider kamen neun angemeldete Mitglieder nicht zur Veranstaltung, haben sich aber auch nicht abgemeldet. Wir mussten natürlich alle angemeldeten Essen bezahlen. Somit wurde unsere Kasse damit belastet“, hieß es abschließend in dem Bericht. Abgerundet wurde die diesjährige Jahreshauptversammlung der Landfrauen nach dem „Pflichtprogramm“ mit einem unterhaltsamen Vortrag von Anke Brühe, die sich der „Poesie der Blumen“ widmete und viel Applaus der Anwesenden dafür ernten konnte.

Gleichberechtigte Vorsitzende: Helga Kuczorra (Neuwahl); Ingrid Vollert (Wiederwahl). Stellvertretende Kassiererin: Marina Stang (Neuwahl) Stellvertretende Schriftführerin: Gudrun Gressmann (Neuwahl). Beisitzerinnen: Trienke Hachmann (Neuwahl); Renate Poerschke (Neuwahl); Angelika Baukat (Neuwahl). Kassenprüferin: Erna Arps (Neuwahl). Ortsvertrauensdamen (Wiederwahl): Monika Schmidt, Heinke Struckmeyer, Brigitta Wabnitz und Telse Rumpf (Barmstedt); Renate Tonder (Bevern); Heike Vollstedt (Bokholt-Hanredder); Elke Schlüter (Bullenkuhlen); Anke Falckenthal (Ellerhoop); Margrit Bonnhoff (Heede); Ilse-Dorle Clasen (Hemdingen); Monika Saß (Seeth-Ekholt); Karin Semmelhaack (Groß Offenseth-Aspern/Lutzhorn).

von Ulf Marek

erstellt am 30.Jan.2017 | 10:00 Uhr