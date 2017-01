Vorschau 2017 : Viele Neubauten und ein Wanderweg

1 von 1 Foto: Daniel Reinhardt/dpa, si (2) 1 von 1

Bevern/Hemdingen/Heede/Langeln/Bilsen/Ellerhoop | Die Gemeinden im Amtsbezirk Rantzau haben auf ihren Sitzungen in den vergangenen Wochen die Haushalte für das Jahr 2017 beschlossen und damit die Weichen für die Realisierung einer Reihe von kleineren und größeren Projekten gestellt. Zudem sind im vergangenen Jahr zahlreiche Projekte abgeschlossen worden. Im ersten Teil der Vorschau und des Rückblicks dreht sich alles um Bevern, Hemdingen, Heede, Langeln, Bilsen und Ellerhoop.

Die Gemeinde Bevern hat in den vergangenen Jahren eine Reihe von Projekten realisiert – unter anderem den Bau eines neuen Gemeindezentrums. „2017 wollen wir unsere Bemühungen fortsetzen, Bauwilligen Grundstücke zur Verfügung zu stellen“, berichtet Bürgermeister Johann Hachmann. Die Gemeinde hat eine Wohnbaufläche im Barmstedter Wohld erworben und mittlerweile die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Bebauung der fünf Grundstücke geschaffen. Gebaut werden kann dort voraussichtlich ab Sommer 2017. Über den Erwerb weiterer Flächen laufen Verhandlungen. Des Weiteren soll, wie Hachmann mitteilt, die Beverner Feuerwehr mit neuer Einsatzkleidung ausgestattet und das Projekt „Straßenbeleuchtung“ zu Ende gebracht werden. Im vergangenen Jahr war bereits ein Großteil der Gemeinde mit schnellem Internet versorgt worden. Die Stadtwerke Barmstedt hatten die Glasfaserkabel verlegt.

Das wichtigste Vorhaben der Gemeinde Hemdingen ist laut Bürgermeister Hans-Hermann Sass die Erschließung des neuen, 1,2 Hektar großen Baugebiets (B-Plan 16). Es soll bis Ende 2017 für die Bauwilligen erreichbar sein. Auf dem Areal östlich der Barmstedter Straße und nördlich des Nienkamp soll ein Gewerbegebiet entstehen. Im vergangenen Jahr hatte die Hemdinger Feuerwehr zwei neue Fahrzeuge erhalten. Dazu zählt das Löschfahrzeug (LF10), das so ausgerüstet ist, dass es das sogenannte Erstangriffsfahrzeug der Wehr bei Bränden ist. Der neue Transporter fungiert als Mehrzweckfahrzeug und soll unter anderem die Einsatzleitung im Dienst unterstützen. Kostenpunkt für beide Fahrzeuge: etwa 350 000 Euro.

Einen hohen Stellenwert besitzt für Heedes Bürgermeister Reimer Offermann die Verwirklichung des Krückau-Wanderwegs in diesem Jahr. Der Projektbeirat des Holsteiner Auenlands hatte im vergangenen Jahr einer Förderung zugestimmt. Der neue Weg soll dazu beitragen, dass die Einwohner und Gäste Natur und Landschaft in der Region besser kennenlernen können. Weitere kleinere Vorhaben würden sich noch im Laufe der Zeit ergeben, so Offermann. Der Kindergarten Hemdingen hatte zudem im vergangenen Oktober eine Waldgruppe in den Heeder Tannen ins Leben gerufen. Der Ort verfügt außerdem seit Mai 2016 über eine Chronik. Heedes Bürgermeister Reimer Offermann hat die Geschichte der Gemeinde aufgearbeitet. Das Buch ist 288 Seiten stark und befasst sich mit den Ereignissen zwischen 1564 und heute.

Das Feuerwehrgerätehaus

„Wir haben uns vorgenommen, den Anbau des Feuerwehrgerätehauses voranzubringen“, erklärt Langelns Bürgermeister Hans-Detlef Fuhlendorf. Es biete dem Fahrzeug Platz und enthalte außerdem einen Computer- und einen Umkleideraum sowie eine Werkstatt. Zudem wolle man den B-Plan 17 fertigstellen, sprich: den Endausbau durchführen. Das heißt konkret: Erneuerung des Straßenbelags und Installierung der Straßenbeleuchtung. Langeln hatte zudem im August vergangenen Jahres als erste Gemeinde im Amt Rantzau eine Resolution gegen Bestrebungen zur Änderung der Verwaltungsstrukturen in Schleswig-Holstein verabschiedet. Das Amt Rantzau hatte im November vergangenen Jahres ebenfalls eine solche Resolution auf den Weg gebracht.

Vor noch nicht allzu langer Zeit hatte die Gemeinde Bilsen einen Bus angeschafft, der allerdings durch einen Kabelbrand zerstört wurde. Voraussichtlich im Frühjahr erhält die Kommune nun einen neuen. „Die Kosten in Höhe von 20.000 Euro werden durch den Versicherungsschaden abgedeckt“, erläutert Bürgermeister Peter Lehnert. Genutzt wird der Gemeindebus von Vereinen, Verbänden und Privatleuten aus Bilsen. Des Weiteren soll auf der Straße Klosterkoppel im Neubaugebiet die Deckschicht aufgetragen werden. Zudem bekommt das ältere Feuerwehrfahrzeug eine neue Pumpe. Außerdem soll die Gemeinde einen kleinen Nahversorger erhalten.

Mit drei großen Projekten befasst sich die Gemeinde Ellerhoop. So sollen in diesem Jahr weitere Grundstücke im neuen Baugebiet Grotkamp veräußert werden. Erschlossen sind dort 40 Grundstücke, die teilweise bereits bebaut sind. Freuen darf sich die Freiwillige Feuerwehr: Sie bekommt ein neues Fahrzeug. Das alte soll verkauft werden. „Das größte Vorhaben in Ellerhoop ist der Neubau eines Kindergartens für drei Gruppen“, erläutert der stellvertretende Bürgermeister Karl-Ernst Bürkner. Das Projekt umfasst ein Volumen von 900.000 bis eine Million Euro. Wenn alles planmäßig verläuft, kann der Einzug in das neue Gebäude im Sommer 2018 erfolgen.

von Siegfried Schilling und Christian Uthoff

erstellt am 04.Jan.2017 | 16:15 Uhr