Torreicher Fußballstart ins neue Jahr

Unter dem Motto „We are family“ veranstaltete der SSV Rantzau am Sonnabend in der Sporthalle an der Schulstraße sein traditionelles vereinsinternes Fußball-Hallenturnier. Trotz Eisregens traten sieben Mannschaften des SSV Rantzau (A- und B-Jugend, Liga 1 und 2, Alte Herren, Senioren, Team International) zum freundschaftlichen Vergleich an. „Wir sind stolz, dass es uns gelungen ist, so ein Teilnehmerfeld zusammenzustellen und erwarten spannende Spiele“, begrüßte Hans Hansen (1. Vorsitzende des SSV) Sportler und Gäste. „Wir hoffen, dass wir durch dieses Turnier das Zusammengehörigkeitsgefühl fördern.“

In lockerer Atmosphäre genossen die Sportler das Auftaktturnier. Es wurde kein Ball verschenkt. „Die jungen Spieler sind einfach zu schnell für uns alte Herren“, schmunzelte Mario Steinhauer (45), der mit den SSV Senioren um Punkte kämpfte. „Wir wollen Erfahrung sammeln“, verriet der 18-jährige Syrer Omar Alsibai (A-Jugend). Lukas Naujoks (16), der in der B-Jugend spielt, meinte: „Ich finde es cool mal gegen Ältere zu spielen.“ Das erste Tor in diesem Jahr schoss Lennart Krambiel für SSV Alte Herren. Sieger des Turniers wurden punktgleich die Herren der Liga 1 und 2. „Es war ein schönes Turnier, das nächstes Jahr wiederholt wird“, so Mitorganisator Günter Thiel. Um die Verpflegung kümmerten sich Gerhard Mallek und Rolf Biermann von den Supersenioren. Der Erlös fließt in den Spendentopf für den geplanten Kunstrasenplatz Düsterlohe.

Bereits am Morgen hatte die 1. F-Jugend des SSV-Rantzau zum Wettkampf um den Ball eingeladen. 60 Kinder im Alter von sieben und acht Jahren hatten viel Spaß bei dem Turnier. „Ich spiele überall, aber im Mittelfeld gefällt es mir am besten“, verriet Tjelle Cordts (8), der für seine Mannschaft, die 1. F-Jugend SSV Rantzau, zwei Tore schoss. Turniersieger wurde Rasensport Uetersen. Mit im Team von Rasensport kämpfte Haddice Minawal, das einzige Mädchen bei diesem Turnier, um das runde Leder. „Die ganzen Spiele waren fair play“, erzählte Diana Butzke, die mit Nils und Erik Schulz die 1. F-Jugend SSV Rantzau trainiert und betreut.

Fußball pur war gestern beim sechsten Siemonsen-Cup der 2. D-Jugend (Jahrgang 2004) des SSV Rantzau angesagt. In der Sporthalle Schulstraße wurden drei Turniere ausgetragen, damit alle 26 Spieler der 2. D-Jugend zum Einsatz kommen. Außer der 2. D-Jugend sowie je einer Mannschaft der 3. und 4. D-Jugend des SSV (Jahrgang 2005) nahmen der SG Störtal, SV Hörnerkirchen, TuS Appen, TSV Seestermühe, SV Rugenbergen, Blau-Weiß 96, TSV Sparrieshoop, SV Henstedt-Ulzburg, Germania Schnelsen und dem SV Halstenbek-Rellingen teil. Mehr als 100 Kinder bewegten sich unter der Leitung des Trainers der 2. D-Jugend, Jörg Pingel, sowie seinem Team sportlich in der Halle, betreut von etwa 25 Personen aus der Elternschaft des SSV. Jeder Fußballer erhielt Medaille, Naschis und ein Präsent. Der Siemonsen-Cup wird von Axel Clausen gesponsert. „Die ehrenamtliche Arbeit der Trainer kann gar nicht hoch genug bewertet werden“, so seine Begründung.