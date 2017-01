Für mehr Respekt in der Politik : SPD-Empfang in Barmstedt

1 von 1 Foto: Marek 1 von 1

Barmstedt | Gut gefüllt zeigte sich in den gestrigen Vormittagsstunden die Barmstedter Kulturschusterei. Der Grund: Der Ortsverein der SPD hatte dorthin zu seinem diesjährigen Neujahrsempfang eingeladen und viele Gäste waren dieser Einladung gefolgt. So konnte der Ortsvereinsvorsitzende Stefan Bolln neben Bürgermeisterin Heike Döpke (parteilos) und Bürgervorsteher Christian Kahns (FWB) zahlreiche Vertreter aus dem Barmstedter Stadtrat sowie von diversen Institutionen, Vereinen und Verbänden der Schusterstadt begrüßen. Bei den anschließenden Wortbeiträgen ging es um die Themen, die Barmstedt im vergangenen Jahr beschäftigt haben und aller Voraussicht nach auch in der näheren Zukunft von Gewicht sein werden. Gesprochen wurde beispielsweise über die Flüchtlingsunterbringung und -betreuung, die Situation rund um die gewerbliche Entwicklung der Stadt sowie diverse Bau- und Infrastruktur-Sanierungsprojekte. Außerdem äußerten sich die Redner über die Umgangsformen in Politik und Gesellschaft und die daraus resultierende Bedeutung für die Demokratie.

Bolln beschrieb dabei eine Facette des gegenwärtig herrschenden Klimas in Deutschland, die ihm Angst mache. Diese bestünde darin, dass es neben politisch motivierten Straftaten von links und rechts vor allem immer mehr Hasstaten gebe – allein im Jahr 2015 rund 9500. „Die Spaltung, das Trampeln auf Ärmere, nach unten treten – das wird in meiner Welt, so wie ich es wahrnehme, immer krasser“, betonte er. Umso so schöner sei es, in Barmstedt zu leben, denn diese Stadt sei ein friedliches Pflaster, auch wenn im politischen Dialog eine schärfere Tonalität vor Kurzem spürbar gewesen sei.

Ein Punkt, auf den auch Christian Kahns bei seiner Ansprache einging. Er verdeutlichte, dass es ein unabdingbares Gebot auch in der Kommunalpolitik sei, den Umgang miteinander mit Achtung im gegenseitigen Respekt vorzunehmen. In der Sache könne man sich auseinandersetzen, „aber nur in der Sache“, so Kahns. Äußerungen in der politischen Kontroverse zwischen den Fraktionen wie „Mit dieser Person setzte ich mich nicht mehr an einen Tisch“ erfüllten ihn mit Sorge und daher appellierte er an alle Beteiligten, zukünftig sich nicht mehr in diesem Niveau aufzuhalten. Die Reputation der Politiker sei ohnehin in der Bevölkerung derzeit stark beschädigt – gerade im Hinblick auf die kommenden Wahlen eine problematische Situation. Ein Aspekt, auf den dann auch der Elmshorner SPD-Bundestagsabgeordnete Ernst Dieter Rossmann einging, als er unter anderem die Bedeutung des Begriffs „Bürgeramt“ definierte.

„Wir sind keine Elite, keine politische Klasse sondern Volksvertreter“, so Rossmann zusammenfassend, der in diesem Zusammenhang auch einen Bogen zu den Vereinigten Staaten schlug und ganz deutliche Worte der Kritik an dem fragwürdigen Verhalten des neuen US-Präsidenten Donald Trump äußerte.

von Ulf Marek

erstellt am 16.Jan.2017 | 12:02 Uhr