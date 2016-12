„Seegarten“: Ärger über unnötige Miete

1 von 1 Foto: eme 1 von 1

50 000 Euro pro Jahr: So viel zahlt die Stadt Barmstedt für zwölf Zimmer im ehemaligen Hotel „Seegarten“, die für die Unterbringung von Flüchtlingen gedacht waren. In der Annahme, dass deren Zahl weiter steigt, hatte die Verwaltung Anfang des Jahres den Vertrag über fünf Jahre mit dem Eigentümer geschlossen. Zudem wurden die Zimmer um- und eine Gemeinschaftsküche eingebaut. Nach mehreren Wochen war alles fertig, doch eingezogen ist bisher: niemand. Spätere Bemühungen der Verwaltung, aus dem insgesamt 250 000 Euro teuren Vertrag auszusteigen, blieben bislang erfolglos. Der Ärger in der Politik war groß – und führte dazu, dass die Bürgermeisterin künftig nur noch Miet- und Pachtverträge bis zu einer Obergrenze von 20 000 Euro eingehen darf. Höhere Beträge muss sie sich von der Politik absegnen lassen.

Die geplante Unterbringung von bis zu 24 Flüchtlingen im „Seegarten“ hatte auch aus einem anderen Grund für Wirbel gesorgt: Einige Bürger und Politiker befürchteten negative Folgen für den Tourismus rund um den Rantzauer See. In einem „Krisengespräch“ versuchte die Verwaltung daraufhin, ihnen die Sorgen zu nehmen. So wurde etwa zugesichert, dass vorrangig Familien in den „Seegarten“ einziehen würden.

Generell funktioniere die Betreuung und Integration der in Barmstedt und den Amtsbezirken lebenden Flüchtlinge gut, wie die Migrationsbeauftragte Andja Zdravac-Vojnovic berichtete. Die Verwaltung und die ehrenamtlichen Helfer kümmerten sich aktuell um etwa 270 Menschen, die unter anderem aus Syrien, Afghanistan und dem Irak geflohen sind. Sie sind dezentral in von den Kommunen angemieteten oder gekauften Häusern und Wohnungen untergebracht.

von Elisabeth Meyer

erstellt am 27.Dez.2016 | 16:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen