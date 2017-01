Lutzhorn : Rallye-Team läutet heiße Phase ein

1 von 1 Foto: Svea Gustafsen 1 von 1

Lutzhorn | Der Zeitplan steht: Am 2. März werden Svea Gustafsen aus Lutzhorn und Birgit Bartsch aus Tornesch zu ihrem Rallye-Abenteuer nach Afrika aufbrechen. Um den Rallye-Start gebührend zu feiern, wird es vorab eine Veranstaltung auf dem Barmstedter Marktplatz geben. Am Sonnabend, 25. Februar, haben Interessierte ab 11.30 Uhr die Gelegenheit, das Team „Der echte Norden“ kennenzulernen und sich das Gefährt der beiden anzuschauen. Bartsch und Gustafsen werden an der Charity-Rallye Dresden – Dakar – Banjul teilnehmen.

Die Stadtwerke Barmstedt hatten den Ford Transit gespendet, mit dem die Frauen die etwa 7000 Kilometer lange Strecke innerhalb von etwa drei Wochen von Schleswig-Holstein bis nach Gambia fahren wollen. In Anlehnung an die Farbe haben die beiden ihren Transporter „Silberpfeil“ getauft. Auch das Design des Fahrzeugs stehe mittlerweile fest, so Gustafsen. Eine entsprechende Konzeptzeichnung hat die Lutzhornerin selbst angefertigt. Kernelement sind die drei roten Rallyestreifen, hinzu kommen die Aufkleber der Sponsoren. „Sie kommen Stück für Stück auf das Auto“, so Gustafsen. Dazu zählt auch der Schleswig-Holstein-Slogan „Der echte Norden“, der nach einem offiziellen Termin beim Land in Kiel angebracht werden soll.

Ende Februar soll der Wagen dann in Barmstedt präsentiert werden. Gustafsen und Bartsch planen, das Fahrzeug wie ein kleines Wohnmobil einzurichten. „Es muss eine große Matratze hinein, auf der wir schlafen können“, sagt die Lutzhornerin. Sie soll auf einem Podest liegen, unter dem die beiden ihre Ausrüstung verstauen wollen. Am ersten Donnerstag im März geht es dann los. „Wir fahren über Paris, Bordeaux und das Baskenland nach Algeciras, dem ersten Pflichttreffpunkt.“

Spenden sammeln die Frauen weiterhin – zum einem für das Milchprojekt der Stiftung Sabab Lou, zum anderen für ihre Benzinkasse. Dafür sei bereits etwas zusammengekommen, so Gustafsen. Unter anderem habe sich eine Familie aus Lutzhorn gemeldet. Sie werden als Erste ihr Familienfoto auf den „Silberpfeil“ kleben. Auch Unternehmen aus der Region sammeln für das Projekt oder haben bereits gespendet – darunter die Meierei Horst.

Während der Vorbereitungen setzen sich die beiden auch mit der politischen Lage in Gambia auseinander. Sie sei äußerst angespannt, so Gustafsen. Grund dafür: Gambias abgewählter Diktator Jammeh erkennt das Wahlergebnis nicht an und besteht derzeit auf einer Wiederholung der Wahl. Das Auswärtige Amt hat einen aktuellen Hinweis herausgegeben. Die Situation sei derzeit ruhig, es könne jedoch jederzeit zu einer Veränderung der Sicherheitslage kommen, heißt es. Gustafsen hofft darauf, dass sich die Lage vor Ort bis zu ihrer Ankunft wieder entspannt hat. „Wir haben darüber gesprochen“, so die Lutzhornerin. „Wir fahren auf jeden Fall“ – notfalls so weit, wie man komme. „Wir verlassen uns auf den Veranstalter. Die können die Situation gut einschätzen. Wir sind da in guten Händen.“

von Christian Uthoff

11.Jan.2017