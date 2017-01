Programm für Bühne und Leinwand

Auch in diesem Jahr wird die Barmstedter Kulturschusterei wieder ein breit gefächertes Programm anbieten. Inhaber Matthias Grütz hat für seine Gäste ein bunt gemixtes Angebot zusammengestellt. 60 Bühnenveranstaltungen, 48 kostenfreie Kinotage und zwölf kostenfreie „HörBar“-Abende sind geplant. Er danke zwei Barmstedter Unternehmen dafür, dass sie die Gema-Kosten pro Film tragen und die Lizenzkosten übernehmen, sagte Grütz. „So ist es überhaupt möglich, DVDs öffentlich zu zeigen.“ Dank den Stadtwerken könne die Kulturschusterei zudem seit kurzem einen kostenfreien Internetzugang anbieten, den auch die Gäste benutzen können.

Das Publikum kann sich auf viele extravagante Kultur-Highlights freuen. Geboten werden Konzerte unterschiedlichster Musikrichtungen. Am 10. Februar spielen die beiden Musiker von „Rock on Wood“ handgemachten akustischen Rock, Pop und Blues. „Tante Polly“ präsentiert am 17. Februar Seeräuberswing und Kneipenjazz, und das Peter-Wulff-Thießen-Trio bietet am 24. Februar neben eigenen Kompositionen südamerikanische Klassiker. Der Blues- und Folksänger Alex Behning tritt am 26. Februar auf und singt Lieder, denen er einen eigenen Touch von Circus, Magie und Glücksspiel verleiht.

Im Zeitraum von März bis Juli werden viele weitere Musikrichtungen präsentiert. Elektrische Popmusik von „JYLDA“, Gitarrenpoesie von Carsten Langner und die Band „Sound N Fury“ wird alle elektrisch verstärkten Instrumente gegen akustische Ausführungen austauschen und versucht damit neue Wege zu beschreiten.

Besonders stolz ist Grütz darauf, dass er am 14. Mai mit seiner Kulturschusterei zum Austragungsort des FolkBaltica Festivals wird. Das Konzert mit der skandinavischen Folkmusikband „Frigg“ soll die Zuschauer mitreißen und den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen.

Ebenfalls im Kultur-Programm hat Grütz Theater- und Kabarettaufführungen sowie szenische Lesungen. Am 4. Februar präsentiert Gerhard Normann sein Programm „Willi & Lisbeth zerreden ihr Frühstücksei“ – eine Sammlung skurriler Alltagsgespräche eines fiktiven, älteren Ehepaares. Ausgestattet mit großem Sprachwitz und bestechender Beobachtungsgabe, bereiten sie die großen und kleinen Themen der Welt auf und drehen sie auf links. Die Theatergruppe „MS meine Freiheit“ spielt am 11. Februar und 7. April ihr Stück „Einmal Nordkap und zurück“. Durch ein Last-Minute- Schnäppchen landen die beiden Schwestern Marianne und Sabine auf einem Kreuzfahrtschiff und geraten dabei in die Fänge des All-Inclusive-Pauschal-Tourismus. Es kommt zu tragisch-komischen Offenbarungen und der Erkenntnis, dass man doch nicht mehr so jung und hipp ist.

Nicole Wellbrock und Stefan Waldorf widmen sich am 3. März bei ihrer musikalischen Lesung dem Thema Kindererziehung, und am 8. März wendet sich Bibi Maaß an Frauen, die wissen, was aufsteigende Hitze ist. „Botox ist auch keine Lösung“ heißt ihr Programm. Angelika Beiers Kabarett „Durchboxen statt Botoxen“ findet am 26. März statt.

Am 21. April hält „Prinz Chaos II.“ mit seiner Musik-Comedy Einzug in die Kulturschusterei, und am 22. April wird das Komiker-Duo von „MundWinkel“ komische Gedichte und klangvoll musikalische Einlagen darbieten, denn „mindestens perfekt“ soll der Abend werden. Mit seiner Zauber-Show „Hilfe, ich werde erwachsen!“ will Marc Weide am 17. März das Barmstedter Publikum in seinen Bann ziehen. Am 20. Mai gibt es die spektakuläre Bühnenshow „Alles außer irdisch“ mit Licht, Ton und Dampf: Alpar Fendos präsentiert dann seine „extraterrestrische Puppencomedy“.

Die Karten kosten je nach Veranstaltung zwischen sieben und 23 Euro. Sie sind im Vorverkauf in Barmstedt im Friseurgeschäft „Conny’s“, Reichenstraße 12, Telefon (0 41 23) 71 21, und in Elmshorn bei „Die Weintafel“, Bauerweg 43, Telefon (0 41 21) 26 88 41, oder online erhältlich.

>

www.kulturschusterei.de





von Ulf Marek

erstellt am 27.Jan.2017 | 16:48 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen