„Preise werden uns vorgegeben“

Etwa zehn Cent kostete der Liter Super gestern Vormittag in Elmshorn und Barmstedt mehr als in Pinneberg, Uetersen oder Westerhorn. Für viele Autofahrer ist das ein Grund, zum Tanken ins Umland zu fahren. Das merkt auch Markus Christoph, Pächter der Nordoel-Tankstelle an der Hamburger Straße in Elmshorn. „Wer rechnen kann, fährt in die Nachbargemeinden. Das lohnt sich trotz der Entfernung.“ Die aktuelle Lage sei eine „Extremsituation, unter der alle Tankstellen in Elmshorn zu leiden haben“. Denn: Die Pächter würden mit einem festen Literpreis fürs Benzin abgefunden. „Das reicht gerade mal für die Unkosten. Das eigentliche Geschäft machen wir mit dem Shop und der Autowäsche.“

An der Hamburger Straße verteilen sich gleich fünf Tankstellen auf wenige hundert Meter. Doch die Preisunterschiede bewegten sich gestern nur im Ein-Cent-Bereich. So, als ob sich die Unternehmen abgesprochen hätten. „Das läuft alles automatisch, uns werden die Preise lediglich mitgeteilt“, sagt Christoph. „Aber wenn ein Konzern die Preise rauf- oder runtersetzt, reagieren alle darauf.“

Auch Tanja Domanski, die zwei Aral-Tankstellen in Elmshorn und eine in Rellingen betreibt, verweist auf die Zentrale in Bochum. „Mit der Preisgestaltung haben wir nichts zu tun. Die wird uns vorgegeben. Wir verdienen auch nicht mehr, wenn sich der Preis erhöht.“ Warum ihre Kunden in Elmshorn mehr zahlen müssen als in Rellingen, kann sie nicht erklären. „Der Unmut ist groß. Viele sind verärgert. Ich kann die Kunden verstehen, wenn sie sich nach einer günstigeren Alternative umsehen.“ Ihre Kunden „tanken fremd“ und fehlen ihr vor allem im Shop, einer ihrer wichtigsten Einnahmequellen. „Das ist spürbar“, sagt Domanski.

Freude über das Preisgefälle herrscht in Westerhorn: „Wir bekommen von Kunden zu hören, dass wir bis zu 13 Cent günstiger als im Umland sind“, sagt Sascha Libansky, Pächter der dortigen Tankstelle. Kunden würden derzeit vermehrt seine Tankstelle anfahren – darunter auch viele aus Barmstedt. Auf die Preise habe er kaum Einfluss, sagt der Pächter: „Die werden von der Gesellschaft aus der Zentrale in Hamburg so vorgegeben.“ Dabei versuche man, der günstigste Anbieter in der Region zu sein. Der Konzern orientiere sich an den Tankstellen im Bereich Elmshorn und Itzehoe. „Wir können aber auch Preisanträge stellen, wenn wir merken, dass wir zu teuer sind“, so Libansky. Gestern Vormittag gegen 10 Uhr war das nicht der Fall: Während der Liter Super in Barmstedt bis zu 1,43 Euro kostete, waren es in Westerhorn 1,32 Euro (siehe Fotos).

Ein Gefälle bei den Spritpreisen zwischen der Region Pinneberg und Barmstedt hat auch Christa Steinhauer, Geschäftsführerin der Mobilen häusliche Pflege, mit Filialen in beiden Städten festgestellt. „In Barmstedt ist das Tanken deutlich teurer“, sagt sie. Das Unternehmen verfügt über eine große Fahrzeugflotte, mit denen die Mitglieder der Pflegeteams unterwegs sind. Zeitlich sei es nicht möglich, auf andere, weiter entferntere, Tankstellen auszuweichen und beim günstigsten Anbieter zu tanken, gibt Steinhauer zu bedenken. Vom Prinzip her sei es aber schon immer – und nicht erst in den vergangenen Wochen – so gewesen: „In Pinneberg ist es günstiger als in Barmstedt.“

Als großes Problem für sein Geschäft sieht Markus Christoph von der Elmshorner Nordoel-Tankstelle die aktuelle Preisentwicklung dennoch nicht. „Das geht immer mal wieder rauf und runter.“ Außerdem habe er auch noch eine Tankstelle in Uetersen. „Das gleicht sich am Ende aus. Wenn ich hier weniger verdiene, verdiene ich da mehr.“ Der Preisvergleich sei heutzutage einfach, Smartphone-Apps und Internet machten es möglich. Christoph ist sich sicher: „Die Preise werden sich wieder ändern.“

Im Tagesverlauf hatten sich gestern viele Preise wieder bis auf wenige Cent angenähert und lagen unter denen vom Morgen. Aber auch das kann sich schnell ändern.

von Christian Uthoff

erstellt am 26.Jan.2017 | 16:00 Uhr