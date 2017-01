Barmstedt : Polizeiwache nicht mehr zeitgemäß

vergrößern 1 von 3 Foto: Pergande 1 von 3

Barmstedt | Die Barmstedter Polizeidienststelle an der Reichenstraße entspricht nicht dem aktuellen Standard, der laut Handlungsleitfaden vom Landespolizeiamt zur Sicherheit von Polizeidienstgebäuden vorgegeben wird. Darüber und über die Verkehrssituation in Barmstedt haben der Bilsener CDU-Landtagsabgeordnete Peter Lehnert und Barmstedts stellvertretender Bürgermeister Ernst-Reimer Sass (CDU) bei ihrem Silvesterbesuch mit den örtlichen Polizeibeamten gesprochen.

„Wir erwarten, dass die Handlungsrichtlinien umgesetzt werden“, sagte Dienststellenleiter Peter Kroll. Der Stand der Sicherheit sowie der Technik in dem Polizeigebäude entspreche nicht mehr dem des 21. Jahrhunderts, sondern dem der 60er Jahre. „Die Standards, die das Land für seine Polizeigebäude einfordert, muss es auch umsetzen“, sagte Lehnert, der sich in Kiel für eine zeitgemäße Dienststelle in Barmstedt einsetzen will. Standard sind unter anderem Massivbauweise, Sicherung der Fenster und Türen, der Nebeneingänge, eine Schleuse im Haupteingangsbereich, Sicherheitsbereiche, Durchschusshemmung, Zugangskontrolle, Einfriedung, Außenbeleuchtung sowie eine zentrale Verkehrslage und Kundenparkplätze. „Es ist vielleicht möglich, dass die Vorkehrungen in dem bestehenden Gebäude machbar sind – andernfalls muss eine andere Dienststelle gefunden werden“, sagte Kroll.

Parkleitsystem für Barmstedt

Das zweite Thema war der Dauerbrenner Verkehrssituation in Barmstedt. „In der Stadt finden etliche Großveranstaltungen statt, für die ein Parkleitsystem angebracht ist“, so Kroll. Gerade über Pfingsten beim Mühlentag und Skulpturenpark am See sei die Parksituation abenteuerlich gefährlich und chaotisch gewesen. „Besucher haben an der Landstraße gestanden und sogar den Kreisel zugeparkt“, sagte Kroll. Zum Glück seien noch keine schweren Unfälle passiert. Aber soweit dürfe es nicht erst kommen.

„Wenn die Stadt große Veranstaltungen genehmigt, muss sie auch für ein Parksystem sorgen“, sagte Kroll. „Wir haben das Problem, dass die Stadt nicht viele eigene Parkplätze besitzt“, erklärte Sass. Deshalb müssten sich alle Beteiligten – auch die Besitzer der privaten Parkplätze – zusammensetzen und ein Leitsystem sowie die Kontrolle gewährleisten.

Kroll verwies auf andere Städte, in denen Mitglieder des Ordnungsamts sich an Kontrollen beteiligten. „Wir begrüßen es als Polizei, wenn alle Beteiligten Veranstaltungen gemeinsam begleiten“, sagte Kroll. Er verwies darauf, dass jeder Bürger verkehrswidriges Verhalten anzeigen könne. Allerdings mit der Nennung des eigenen Namens, Tatort, Tatzeit, Kennzeichen des Autos und dessen Beschreibung.

Ein weiterer Knackpunkt sei das Nadelöhr Reichenjstraße im verkehrsberuhigten Bereich Richtung Innenstadt, sagte Kroll. „Wir befürworten dort nach wie vor eine Einbahnstraßenregelung von der Einmündung bis zur Bahnhofstraße.“ Er bemängelte auch die fehlende Bereitschaft vieler Radfahrer, sich an die Verkehrsregeln zu halten. Ein wichtiger Punkt ist für Kroll die Sicherheit der Schulkinder aus dem Schuldorf Schulstraße. „Wir fordern vom Kreis in der Feldstraße Tempo 30 vor dem Schulgelände von der Einmündung August-Christen-Straße bis zur Reichenstraße“, sagte Sass. Kroll regte den Einsatz von Schülerlotsen an, um es nicht erst zu einem Unfall kommen zu lassen.

„Es war eine gute vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen“, bedankten sich die Politiker bei Kroll – und überreichten ihm und seinem Stellvertreter Manfred Schildt ein Tablett mit Berlinern für die Belegschaft.